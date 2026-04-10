Aprilwetter spielt verrückt: Weiße Überraschung!

Bis zu 20 Grad am Samstag

Der Samstag zeigt sich in ganz Österreich wieder deutlich freundlicher. Im Nordosten und Westen startet der Tag laut UWZ schon mit viel Sonne und blauem Himmel. Anderswo halten sich noch zähe Hochnebelfelder, die sich aber im Laufe des Vormittags nach und nach auflösen. Nur im Süden und Südosten bleiben die Wolken etwas hartnäckiger. Laut Geosphere sind dabei bis zu 20 Grad möglich – am wärmsten wird es im Westen, wo der Frühling richtig durchstartet.