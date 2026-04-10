Aprilwetter spielt verrückt: Weiße Überraschung!

Es mag bei manchen für ein Seufzen sorgen, wenn der April noch einmal seine launische Seite zeigt und kurz den Winter zurückholt. Zum Start ins Wochenende wird es frostig und frisch, mit ein paar leichten Schneeflocken am Himmel. Erst am Samstag setzt sich dann wieder die Sonne durch.
Zum Wochenendbeginn sorgt der graue Himmel bei manchem für getrübte Stimmung, nachdem zuletzt frühlingshaftes Wetter zahlreiche Menschen ins Freie gezogen hatte. Doch vom launischen April sollte man sich die Stimmung nicht verderben lassen, denn der kurze Wetterumschwung bleibt nur von kurzer Dauer!
April, April – wie man ihn kennt
Das typische Aprilwetter zeigt sich am Freitag in seiner extremen Form: In Wien sorgt derzeit ein Mix aus Schnee und Schneeregen bei 4 bis 5 Grad für ungemütliche Verhältnisse, während im Lungau in Salzburg die Sonne scheint. Und auch in weiteren Teilen Ostösterreichs sorgt leichter Schneefall für fröstelnde Stimmung – daher gilt am Freitag: Warm anziehen!
Etwas Schneefall, aber meist trocken
Laut den Wetterexperten von Geosphere Austria fallen die meisten Niederschläge am Freitag entlang der Nordalpenseite auf etwa 1100 bis 2000 Meter Seehöhe. Im Waldviertel liegt die Schneefallgrenze bei etwa 700 bis 900 Metern, erklärt der Meteorologe Marcus Rubel von der Unwetterzentrale (UWZ). Und auch wenn es vereinzelt schneit, wie etwa auch in der Wiener Neustadt: „Im östlichen Flachland überwiegen die trockenen Abschnitte“, betonte Rubel. Das Schneechaos kurz vor Ende der Winterreifenpflicht am 15. April dürfte also ausbleiben.
Leichter Schneefall in Wien-Hetzendorf:
Bis zu 20 Grad am Samstag
Der Samstag zeigt sich in ganz Österreich wieder deutlich freundlicher. Im Nordosten und Westen startet der Tag laut UWZ schon mit viel Sonne und blauem Himmel. Anderswo halten sich noch zähe Hochnebelfelder, die sich aber im Laufe des Vormittags nach und nach auflösen. Nur im Süden und Südosten bleiben die Wolken etwas hartnäckiger. Laut Geosphere sind dabei bis zu 20 Grad möglich – am wärmsten wird es im Westen, wo der Frühling richtig durchstartet.
Auch am Sonntag zeigt sich in weiten Teilen des Landes die Sonne. Nur in Vorarlberg und im Tiroler Oberland wird es bewölkt. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 21 Grad. Übrigens: Das frühlingshafte, sonnige Wetter nutzen bereits die ersten Heurigen, um ihre Türen für ein Glaserl Rebensaft zu öffnen.
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