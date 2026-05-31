Nächste Gewitterfront: „Mechthild“ ist im Anmarsch

In Selzthal fing ein Baum nach einem Blitzschlag Feuer und stürzte aufs Gleis. Nach einer kurzen Sperre der dortigen ÖBB-Strecke konnte aber wieder Entwarnung gegeben werden. Der zweite Waldbrand – wohl auch durch das Unwetter ausgelöst – flammte in Wörschach auf. Vier Feuerwehren und ein Hubschrauber des Bundesministeriums waren noch am Sonntag mit Löscharbeiten auf dem 100 mal 100 Meter großen Areal beschäftigt.