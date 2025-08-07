Erster von drei Schadwölfen in Maria Alm erlegt

Aufgrund der zahlreichen Risse im Bundesland Salzburg geht das Land von drei Wölfen im Bundesland aus. Einer davon wurde am Donnerstag in der Früh in Maria Alm erlegt, wie das Land in einer Aussendung mitteilt. In diesem Gebiet wurden am 29. Juli drei tote und zwei vermisste Schafe gemeldet. Der Wolf wurde gemäßt der Verordnung erlegt und nun von Experten des Forschungsinstituts für Wildtierkunde und Ökologie in Wien untersucht.