Erster von drei Schadwölfen in Maria Alm erlegt

Der Wolfsbeauftrage des Landes meldete am Donnerstag den Tod eines Wolfes in Maria Alm. Gemäß der Verordnung war die Tötung des Tieres gedeckt. Der Wolf wird nun von Experten in Wien untersucht.
Aufgrund der zahlreichen Risse im Bundesland Salzburg geht das Land von drei Wölfen im Bundesland aus. Einer davon wurde am Donnerstag in der Früh in Maria Alm erlegt, wie das Land in einer Aussendung mitteilt. In diesem Gebiet wurden am 29. Juli drei tote und zwei vermisste Schafe gemeldet. Der Wolf wurde gemäßt der Verordnung erlegt und nun von Experten des Forschungsinstituts für Wildtierkunde und Ökologie in Wien untersucht.
Die weiteren zwei Schadwölfe, die ebenfalls laut der Verordnung von Mitte Juli 2025 erlegt werden dürfen, befinden sich im Radius Werfen sowie im Radius Niedernsill.
