Mit quietschenden Reifen an Polizei vorbeigerast

Vor den Augen einer Polizeistreife raste ein junger Syrer aus Amstetten (NÖ) mit quietschenden Reifen über die Donaubrücke in Grein (OÖ). Dann bretterte er mit bis zu 130 km/h durch das Städtchen. Den Führerschein musste der „Bleifuß“ nicht abgeben, denn er hatte gar keinen.