Mit quietschenden Reifen an Polizei vorbeigerast

Vor den Augen einer Polizeistreife raste ein junger Syrer aus Amstetten (NÖ) mit quietschenden Reifen über die Donaubrücke in Grein (OÖ). Dann bretterte er mit bis zu 130 km/h durch das Städtchen. Den Führerschein musste der „Bleifuß“ nicht abgeben, denn er hatte gar keinen.
Ein 19-jähriger Syrer aus Amstetten fuhr am Donnerstagabend mit seinem Pkw von Amstetten Richtung Grein. Nach dem Passieren der Donaubrücke bog er mit quietschenden Reifen in die B3 ein. Dies nahmen Polizisten, die sich auf der gegenüberliegenden Seite der Kreuzung befanden, wahr, weshalb sie die Nachfahrt aufnahmen.
Lenker besitzt keinen Schein
Im Stadtgebiet von Grein zeigte der Tacho des Polizeiautos 130 km/h an. Wenig später konnte der Wagen angehalten werden. Der 19-Jährige gab sofort zu verstehen, dass er keinen Führerschein besitze. Er wird angezeigt.
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