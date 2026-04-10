Kelce und Swift feiern große Sommerhochzeit!

Dass sich Swift und Kelce schließlich für den Big Apple sowie ein Hochzeitsdatum im Juli entschieden haben, scheint nicht verwunderlich. Immerhin ist New York Swifts „große Liebe“, wie sie in ihrem Song „Welcome to New York“ singt. Außerdem lebt die Sängerin schon lange in Tribeca, wo sie sich aus zwei Penthäusern und einem Stadthaus eine Stadtvilla eingerichtet hat.