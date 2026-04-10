Kelce und Swift feiern große Sommerhochzeit!

Endlich sind die Einladungen raus – und enthüllen neue, überraschende Details zur Hochzeit von Taylor Swift mit Travis Kelce. Denn geheiratet werden soll im Sommer und an einem ganz besonderen Ort!
Wie die „Page Six“ berichtet, verschickten Taylor Swift und Travis Kelce dieser Tage ihre Hochzeitseinladungen. Und dabei gibt es einige Überraschungen: Immerhin wurde bislang über ein Jawort am 13. Juni in Rhode Island, wo die Sängerin eine große Villa in der Nähe eines Luxus-Hotels hat, spekuliert.
Hochzeit steigt in New York
Doch jetzt ist es fix: Geheiratet wird im Sommer! Genauer gesagt am 3. Juli und zwar in New York. Wo genau die Mega-Sause der beiden Superstars stattfinden wird, das ist allerdings ein großes Geheimnis.
Mit diesem Posting verkündete Taylor Swift ihre Verlobung. Im Sommer soll endlich geheiratet werden:
Gemunkelt wird allerdings, dass die Sängerin und ihr Liebster in einem museumsähnlichen Raum ihre Hochzeit feiern wollen. Es sei Swifts ausdrücklicher Wunsch gewesen, drinnen, nicht draußen, zu heiraten – wohl um sich vor neugierigen Blicken und lästigen Paparazzi zu schützen.
Verschwiegenheitserklärung für Gäste
Und noch eine Vorkehrung haben Swift und Kelce getroffen, damit sie sich ohne großes Mediengetöse auf ihren schönsten Tag im Leben freuen können: Das Brautpaar habe gemeinsam mit den Einladungen Verschwiegenheitserklärungen an die Gäste verschickt. Damit soll sichergestellt werden, dass möglichst keine Hochzeitsdetails an die Öffentlichkeit dringen.
Dass sich Swift und Kelce schließlich für den Big Apple sowie ein Hochzeitsdatum im Juli entschieden haben, scheint nicht verwunderlich. Immerhin ist New York Swifts „große Liebe“, wie sie in ihrem Song „Welcome to New York“ singt. Außerdem lebt die Sängerin schon lange in Tribeca, wo sie sich aus zwei Penthäusern und einem Stadthaus eine Stadtvilla eingerichtet hat.
Und auch der Footballstar schwärmte kürzlich von New York. „Eines meiner liebsten Dinge, die ich in New York mache“, erklärte er unlängst, sei „einfach eins mit der Stadt zu werden, durch die Straßen zu schlendern und die Energie zu spüren.“
Großes Partywochenende geplant?
Außerdem ist das Datum, auf das sich Swift und Kelce geeinigt haben, perfekt: Denn das Brautpaar kann so in den 4. Juli, den wichtigsten Feiertag in den USA – und auch der Lieblingsfeiertag der Sängerin – hineinfeiern. Einem langen Partywochenende steht also nichts im Wege!
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