Ostbahn unter Strom, aber kein Ausbau in Sicht

Die steirische Ostbahn zwischen Graz und Fehring wird in den kommenden Jahren elektrifiziert. Die „Engstelle“ zwischen Raaba und Gleisdorf wird allerdings nicht ausgebaut. Eine vertane Chance, finden die Grünen und wünschen sich mehr Druck in Richtung Wien.
Im besten Fall gerade einmal 41 Minuten brauchen Fahrgäste auf der neuen Koralmbahn zwischen Graz und Klagenfurt. Genauso lange sind sie auf der vergleichsweise kurzen Strecke von Graz-Hauptbahnhof nach Gleisdorf unterwegs, denn die steirische Ostbahn hat zwischen Raaba und Gleisdorf nur ein Gleis. Auch die derzeit laufende Elektrifizierung der Strecke wird die Fahrzeit nicht wirklich beschleunigen.
Dabei würden Pläne für eine neue, schnellere Trasse entland der Autobahn seit mehr als zehn Jahren bei den ÖBB liegen – das Projekt ist aber in der Schublade verschwunden und findet sich nicht im ÖBB-Rahmenplan bis 2040. Begründet wird das mit der „geringen Bedeutung für den Güter- und Personenfernverkehr“.
Eine schnellere Strecke würde den Alltag vieler Menschen deutlich verbessern.
Lambert Schönleitner
Bild: Christian Jauschowetz
Zu wenig Druck in Richtung Wien
„Eine vertane Chance“, kritisiert der grüne Abgeordnete Lambert Schönleitner. Er drängt die Landesregierung mit einer neuen Initiative, wieder mehr Druck in Wien zu machen. Dieser würde nämlich seit Jahren fehlen. „Während Blau-Schwarz nahezu täglich nach der dritten Spur auf der A9 ruft, bleibt dieses zentrale Verkehrsprojekt ohne Aufmerksamkeit“, kritisiert Schönleitner.
„Es ist längst an der Zeit, die beiden dynamischen Siedlungsräume Gleisdorf und Graz zeitgemäß miteinander zu verbinden. Das Projekt würde auch für die Stadt Graz eine massive Verkehrsentlastung bringen“, sagt der grüne Mandatar, der sich derzeit auffallend offensiv bei Verkehrsthemen zu Wort meldet. So veröffentlichte er ein ÖBB-internes Schreiben, das ein Aus für einen Teil der Thermenbahn nahelegt, zudem tourt er gerade durch die Bezirke, um unter anderem eine Preisbremse beim Klimaticket zu fordern.
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