Ostbahn unter Strom, aber kein Ausbau in Sicht

„Es ist längst an der Zeit, die beiden dynamischen Siedlungsräume Gleisdorf und Graz zeitgemäß miteinander zu verbinden. Das Projekt würde auch für die Stadt Graz eine massive Verkehrsentlastung bringen“, sagt der grüne Mandatar, der sich derzeit auffallend offensiv bei Verkehrsthemen zu Wort meldet. So veröffentlichte er ein ÖBB-internes Schreiben, das ein Aus für einen Teil der Thermenbahn nahelegt, zudem tourt er gerade durch die Bezirke, um unter anderem eine Preisbremse beim Klimaticket zu fordern.