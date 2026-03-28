Thermenbahn droht das Aus: Jetzt rotieren alle

Just am Dienstag, als Vertreter von Wirtschafts-, Arbeiterkammer und Gewerkschaft eine von mehr als 2700 Personen unterzeichnete Petition zum Erhalt der Thermenbahn an Landesrätin Claudia Holzer übergaben, wurde über die Grünen ein internes Dokument der ÖBB-Infrastruktur bekannt. Das Schreiben aus dem November des Vorjahres beinhaltet eine klare Botschaft, obwohl es als Planspiel bezeichnet wird: kein Personenverkehr mehr zwischen Hartberg und Fehring, Auflassen der Haltestellen und Bahnhöfe.