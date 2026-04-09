Nur Wiens Bürgermeister fehlte beim grünen Auftakt

Die Donaumetropole in Weiß und Grün: Zehntausende strömten am Donnerstag zum ersten Tag des Steiermark-Frühlings. Auch viele steirische Promis und solche, die es sein wollen, zog’s auf den Rathausplatz. Einer fehlte aber wieder.
Schon am Mittwoch, noch vor der offiziellen Eröffnung, strömten mehr als 20.000 Besucher zum Steiermark-Frühling. Am Donnerstag herrschte am Wiener Rathausplatz dann akute Stau-Gefahr – am Nachmittag musste man für die Wege zwischen den Standln der elf Tourismusregionen vor allem eines mitbringen, viel Geduld. Die Bundeshauptstadt wird noch bis Sonntag in tiefes Weiß-Grün getaucht.
„Wenn der Rathausplatz so schön steirisch strahlt, ist er halt noch einmal schöner“, lächelte Ex-Ski-Weltmeisterin Nici Schmidhofer. Mit steirischer Kulinarik sollte den Zehntausenden so richtig Appetit auf Urlaub in der Grünen Mark gemacht werden.
Unter Anleitung des frischgebackenen Kochs des Jahres Andreas Krainer, Fleischer-Meister Robert Buchberger, seines „Rib-Eye-Bruder“ Nino Sifkovits und „Motion Cooking“ Gerhard Dragschitz kochten auf der Bühne die Minister Wolfgang Hattmannsdorfer, Norbert Totschnig, Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl, Landeshauptmann Mario Kunasek, Stellvertreterin Manuela Khom und die Landesräte Simone Schmiedtbauer, Claudia Holzer, Stefan Hermann, Hannes Amesbauer und Karlheinz Kornhäusl auf.
„Die Wiener lieben eben vor allem die steirische Kulinarik“, weiß der Landeshauptmann. Allen Neulingen am Steiermark-Frühling gab er auch gleich einen Tipp mit auf den Weg: „Am besten, man beginnt den Tag mit einer echten Kernöl-Eierspeis, dann hat man die richtige Unterlage für einen langen Tag.“
Viel gute Laune und royaler Anstrich
Viel Politprominenz von Bund und Land gab sich also gestern die Ehre – einer fehlte allerdings wie im Vorjahr bei der Eröffnung: Wiens Bürgermeister Michael Ludwig ließ sich entschuldigen – für ihn stand Landtagspräsident Christian Meidlinger auf der Bühne. Der guten Laune tat das natürlich nur bedingt einen Abbruch – auf gut Steirisch war’s den Gästen ziemlich „Blunzen“.
Am besten, man beginnt den Tag mit einer echten Kernöl-Eierspeis, dann hat man die richtige Unterlage für einen langen Tag.
Landeshauptmann Mario Kunasek
Dieser Meinung waren auch die vielen Promis, die bei Prachtwetter ins steirische Lebensgefühl eintauchten. Etwa Veranstaltungs-Zampano Klaus Leutgeb, Bestseller-Autorin Claudia Rossbacher, die Edlseer rund um Fritz Kristoferitsch, Frutura-Gründer Manfred Hohensinner, Eis-König Charly Temmel, „Mr. Ferrari“ Heribert Kasper, Karl Hohenlohe oder Moderatorin Nadja Bernhard.
Das alles übrigens unter den Argus-Augen von Landesrechnungshof-Präsident Heinz Drobesch, der aber bestimmt schon weniger sinnvoll verwendete Steuer-Gelder begutachten durfte. Für den royalen Anstrich sorgten gestern übrigens die steirischen Hoheiten – von der Wein- über die Bienenkönigin bis zu den Narzissenprinzessinnen.
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