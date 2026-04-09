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Steiermark-Frühling

Nur Wiens Bürgermeister fehlte beim grünen Auftakt

Steiermark
09.04.2026 20:21
Porträt von Marcus Stoimaier
Von Marcus Stoimaier

Die Donaumetropole in Weiß und Grün: Zehntausende strömten am Donnerstag zum ersten Tag des Steiermark-Frühlings. Auch viele steirische Promis und solche, die es sein wollen, zog’s auf den Rathausplatz. Einer fehlte aber wieder.

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Schon am Mittwoch, noch vor der offiziellen Eröffnung, strömten mehr als 20.000 Besucher zum Steiermark-Frühling. Am Donnerstag herrschte am Wiener Rathausplatz dann akute Stau-Gefahr – am Nachmittag musste man für die Wege zwischen den Standln der elf Tourismusregionen vor allem eines mitbringen, viel Geduld. Die Bundeshauptstadt wird noch bis Sonntag in tiefes Weiß-Grün getaucht.

Catwalk am Rathausplatz: Die steirischen Hoheiten setzten sich für den „Krone“-Fotografen in ...
Catwalk am Rathausplatz: Die steirischen Hoheiten setzten sich für den „Krone“-Fotografen in Szene.(Bild: Christian Jauschowetz)

„Wenn der Rathausplatz so schön steirisch strahlt, ist er halt noch einmal schöner“, lächelte Ex-Ski-Weltmeisterin Nici Schmidhofer. Mit steirischer Kulinarik sollte den Zehntausenden so richtig Appetit auf Urlaub in der Grünen Mark gemacht werden.

Unter Anleitung des frischgebackenen Kochs des Jahres Andreas Krainer, Fleischer-Meister Robert Buchberger, seines „Rib-Eye-Bruder“ Nino Sifkovits und „Motion Cooking“ Gerhard Dragschitz kochten auf der Bühne die Minister Wolfgang Hattmannsdorfer, Norbert Totschnig, Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl, Landeshauptmann Mario Kunasek, Stellvertreterin Manuela Khom und die Landesräte Simone Schmiedtbauer, Claudia Holzer, Stefan Hermann, Hannes Amesbauer und Karlheinz Kornhäusl auf.

Hochkonzentriert am Werk: Mario Kunasek, Helmut Marko und Karlheinz Kornhäusl (v. l.) zeigten ...
Hochkonzentriert am Werk: Mario Kunasek, Helmut Marko und Karlheinz Kornhäusl (v. l.) zeigten beim Kochen durchaus Talent.(Bild: Christian Jauschowetz)
Nino Sifkovits, Cheyenne Ochsenknecht und Robert Buchberger – die drei vom Würstelstand.
Nino Sifkovits, Cheyenne Ochsenknecht und Robert Buchberger – die drei vom Würstelstand.(Bild: Christian Jauschowetz)
Prost! Max Lercher und Lebensgefährtin Michaela Grubesa warfen sich am Rathausplatz ins ...
Prost! Max Lercher und Lebensgefährtin Michaela Grubesa warfen sich am Rathausplatz ins Getümmel.(Bild: Christian Jauschowetz)
Die Edlseer standen wieder auf der Bühne.
Die Edlseer standen wieder auf der Bühne.(Bild: Christian Jauschowetz)
Eis-König Charly Temmel (li.) und Event-Guru Klaus Leutgeb versuchten sich als Handwerker.
Eis-König Charly Temmel (li.) und Event-Guru Klaus Leutgeb versuchten sich als Handwerker.(Bild: Christian Jauschowetz)
Hatten gestern den Durchblick: Franz Grossauer, Nadja Bernhard und Christof Widakovich.
Hatten gestern den Durchblick: Franz Grossauer, Nadja Bernhard und Christof Widakovich.(Bild: Christian Jauschowetz)

„Die Wiener lieben eben vor allem die steirische Kulinarik“, weiß der Landeshauptmann. Allen Neulingen am Steiermark-Frühling gab er auch gleich einen Tipp mit auf den Weg: „Am besten, man beginnt den Tag mit einer echten Kernöl-Eierspeis, dann hat man die richtige Unterlage für einen langen Tag.“

Viel gute Laune und royaler Anstrich
Viel Politprominenz von Bund und Land gab sich also gestern die Ehre – einer fehlte allerdings wie im Vorjahr bei der Eröffnung: Wiens Bürgermeister Michael Ludwig ließ sich entschuldigen – für ihn stand Landtagspräsident Christian Meidlinger auf der Bühne. Der guten Laune tat das natürlich nur bedingt einen Abbruch – auf gut Steirisch war’s den Gästen ziemlich „Blunzen“.

Zitat Icon

Am besten, man beginnt den Tag mit einer echten Kernöl-Eierspeis, dann hat man die richtige Unterlage für einen langen Tag.

Landeshauptmann Mario Kunasek

Dieser Meinung waren auch die vielen Promis, die bei Prachtwetter ins steirische Lebensgefühl eintauchten. Etwa Veranstaltungs-Zampano Klaus Leutgeb, Bestseller-Autorin Claudia Rossbacher, die Edlseer rund um Fritz Kristoferitsch, Frutura-Gründer Manfred Hohensinner, Eis-König Charly Temmel, „Mr. Ferrari“ Heribert Kasper, Karl Hohenlohe oder Moderatorin Nadja Bernhard.

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Das alles übrigens unter den Argus-Augen von Landesrechnungshof-Präsident Heinz Drobesch, der aber bestimmt schon weniger sinnvoll verwendete Steuer-Gelder begutachten durfte. Für den royalen Anstrich sorgten gestern übrigens die steirischen Hoheiten – von der Wein- über die Bienenkönigin bis zu den Narzissenprinzessinnen.

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