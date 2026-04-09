Nur Wiens Bürgermeister fehlte beim grünen Auftakt

Viel gute Laune und royaler Anstrich

Viel Politprominenz von Bund und Land gab sich also gestern die Ehre – einer fehlte allerdings wie im Vorjahr bei der Eröffnung: Wiens Bürgermeister Michael Ludwig ließ sich entschuldigen – für ihn stand Landtagspräsident Christian Meidlinger auf der Bühne. Der guten Laune tat das natürlich nur bedingt einen Abbruch – auf gut Steirisch war’s den Gästen ziemlich „Blunzen“.