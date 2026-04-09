Bier, Kernöl und gute Stimmung bei den Promis

Der Frühling ist da – auf jeden Fall am Wiener Rathausplatz – nämlich der Steiermarkfrühling. Spürbar war die gute Stimmung bereits bei der feilerlichen Eröffnung: Landeshauptmann Mario Kunasek stärkte sich schon in der Früh mit einer „Kernöl-Eierspeise“, wie er erzählte, und auch Wahl-Steirerin Cheyenne Ochsenknecht schwärmt vom Fest.