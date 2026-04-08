Bürgermeister stolz: „Wir haben tolle Jugendliche“

Schon vor einigen Jahren wurde ein neuer Kindergarten errichtet. Dieser kommt nicht nur Göming zugute. „Er ist für vier Gruppen ausgelegt, die haben wir am Anfang auch benötigt“, erklärt Fritz. Mittlerweile kommt man mit drei Gruppen aus. „Die Vierte wird daher von Oberndorf genutzt. Das funktioniert optimal und wir haben so eine Auslastung.“ Früher hat man Kinder noch in die Nachbarstadt geschickt, jetzt ist es umgekehrt. „Wir arbeiten sehr gut mit Oberndorf zusammen“, sagt der zufriedene Bürgermeister. Personaltechnisch gebe es keine Probleme.