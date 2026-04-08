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Bürgermeister stolz: „Wir haben tolle Jugendliche“

Salzburg
08.04.2026 08:00
Für den langjährigen Bürgermeister Werner Fritz ist es die letzte Amtsperiode.
Für den langjährigen Bürgermeister Werner Fritz ist es die letzte Amtsperiode.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Felix Roittner
Von Felix Roittner

Der Göminger Bürgermeister Werner Fritz ist stolz auf die jungen Bewohner des Ortes. Die Landjugend feiert heuer ihr 70-jähriges Bestehen mit einem großen dreitägigen Fest im Mai und auch im Museum gibt es eine Sonderausstellung zur Geschichte der Landjugend. Ein größeres Bauprojekt wird in den nächsten Wochen fertig.

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Die kleine Gemeinde Göming hat sich seinen ländlichen Charakter erhalten. Mit weniger als 800 Einwohnern geht es im Dorf beschaulich zu – im Gegensatz zur Feuerwehr des Ortes. „Die Feuerwehr ist top und hat an die 100 Mitglieder. Das funktioniert super bei uns“, sagt Bürgermeister Werner Fritz, der mittlerweile 17 Jahre lang im Amt ist.

Auch auf die Jugendlichen in seiner Gemeinde ist der Ortschef stolz. „Wir haben richtig tolle Jugendliche. Da gibt es keine Probleme“, betont Fritz und fügt hinzu: „Wenn etwas ausgemacht ist, dann passt es auch.“ Die Landjugend feiert ihr 70-jähriges Bestehen. Dazu gibt es im Museum der Gemeinde ab 10. April sogar eine Sonderausstellung zur Geschichte. Im Mai folgt dann ein großes Fest.

Die Gemeinde Göming.
Die Gemeinde Göming.(Bild: Markus Tschepp)
In wenigen Wochen wird der neue Bauhof eröffnet.
In wenigen Wochen wird der neue Bauhof eröffnet.(Bild: Markus Tschepp)

Neuer Bauhof entsteht im Zentrum der Gemeinde
Trotz eines kleinen Budgets – rund 3,1 Millionen Euro – schafft es Göming immer wieder zu investieren. So wurde im vergangenen Jahr mit dem Bau eines neuen Bauhofs begonnen. „Der wird in den nächsten Wochen fertig“, freut sich der Bürgermeister. Eine Million Euro hat dieser gekostet.

Schon vor einigen Jahren wurde ein neuer Kindergarten errichtet. Dieser kommt nicht nur Göming zugute. „Er ist für vier Gruppen ausgelegt, die haben wir am Anfang auch benötigt“, erklärt Fritz. Mittlerweile kommt man mit drei Gruppen aus. „Die Vierte wird daher von Oberndorf genutzt. Das funktioniert optimal und wir haben so eine Auslastung.“ Früher hat man Kinder noch in die Nachbarstadt geschickt, jetzt ist es umgekehrt. „Wir arbeiten sehr gut mit Oberndorf zusammen“, sagt der zufriedene Bürgermeister. Personaltechnisch gebe es keine Probleme.

In den nächsten Jahren soll es in Göming auch keine großen Änderungen geben. Beim Wachstum steht der Ort bewusst auf der Bremse, will keine großen Wohnblöcke haben. Im Ort dominiert noch das Einfamilienhaus.

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