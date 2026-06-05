Beim Ausparken Radfahrer übersehen und verletzt

Zu einem schweren Unfall kam es am Freitag im Salzburger Fuschl: Ein Autofahrer übersah beim Ausparken einen Radfahrer und verletzte ihn schwer. Das Unfallopfer wurde ins Spital geflogen.
Der Unfall passierte in den Mittagsstunden auf der Oberndorfstraße in Fuschl: Ein Autofahrer parkte bei einem Wohnhaus aus und dürfte dabei den herannahenden Radfahrer übersehen haben. Ein Sturz war nicht mehr zu vermeiden.
Das Unfallopfer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber C6 ins Uniklinikum nach Salzburg geflogen.
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