Der Storch hat im Lungauer Thomatal viel zu tun

Ziele gibt es auch in einer so kleinen dörflichen Struktur genug: „Wir hoffen, dass wir die Infrastruktur aufrechterhalten können“, spricht Drießler die generellen Sparzeiten in den Kommunen an. Im Ortsteil Schönfeld hält sich ein kleines, aber feines Skigebiet, was auch den Tourismus für die Gemeinde zu einer wichtigen Säule macht.