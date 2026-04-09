Muslimische Väter, die Lehrerinnen meiden

Eines hat mir das Statement des Schulleiters aber wieder in Erinnerung gerufen: Es ist nämlich keinesfalls zu akzeptieren, wenn Lehrerinnen der Handschlag verweigert wird. Dies mag in anderen Kulturen ein Zeichen des Respekts vor „fremden“ Frauen sein. Hier ist es das jedenfalls nicht. Noch weniger, wenn ein Vater dem ebenfalls anwesenden Kollegen sehr wohl die Hand gibt, um sich danach ausschließlich an ihn zu wenden. Mit Lehrerinnen wird hingegen der Blickkontakt vermieden.