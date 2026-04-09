Muslimische Väter, die Lehrerinnen meiden

Das Interview auf Ö1 war spannend. In nur wenigen Monaten hatte ein engagierter Berliner Schulleiter eine Problem- in eine Vorzeigeschule verwandelt. Nun wechselt der 40-Jährige in die Schulverwaltung.
Eine Bemerkung des Schulleiters machte mich allerdings stutzig: „Es gibt Väter, die Lehrerinnen den Handschlag zur Begrüßung verweigern. Doch schon immer hat sich eine Gesellschaft durch Migration verändert“, meinte er. Hier hat er wohl recht.
Auch ich ertappe mich dabei, so manchem muslimischen Vater meine Hand erst gar nicht zur Begrüßung entgegen zu strecken. Für ein entspanntes Gesprächsklima möchte ich allen die unangenehme Situation ersparen, mich mit meiner ausgestreckten Hand quasi „verhungern“ zu lassen.
Eines hat mir das Statement des Schulleiters aber wieder in Erinnerung gerufen: Es ist nämlich keinesfalls zu akzeptieren, wenn Lehrerinnen der Handschlag verweigert wird. Dies mag in anderen Kulturen ein Zeichen des Respekts vor „fremden“ Frauen sein. Hier ist es das jedenfalls nicht. Noch weniger, wenn ein Vater dem ebenfalls anwesenden Kollegen sehr wohl die Hand gibt, um sich danach ausschließlich an ihn zu wenden. Mit Lehrerinnen wird hingegen der Blickkontakt vermieden.
Natürlich verändert Migration unsere Gesellschaft. Sofern es die Gleichbehandlung von Frauen und Männern betrifft, sollten wir dem aber entschieden entgegentreten.
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