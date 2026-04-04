Ostern in einer zunehmend islamischen Gesellschaft

Die Glocken sind nach Rom geflogen und in vielen Kirchen des Landes findet am heutigen Karsamstag die traditionelle Fleischweihe statt. Schinken, Eier, Kren und Kräuter werden gesegnet, gefolgt von der „Halleluja-Jause“. Österliches Brauchtum hat nicht immer, aber sehr oft mit dem Glauben an die Auferstehung, den Sieg des Lebens über den Tod zu tun. Es ist die Quintessenz des höchsten christlichen Festes.