Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Ostern in einer zunehmend islamischen Gesellschaft

Österreich
04.04.2026 06:00
Kommentiert aktuelle Momente für die „Krone“: Conny Bischofberger
Kommentiert aktuelle Momente für die „Krone“: Conny Bischofberger(Bild: Krone KREATIV/Eva Manhart)
Porträt von Conny Bischofberger
Von Conny Bischofberger
0 Kommentare

Die Glocken sind nach Rom geflogen und in vielen Kirchen des Landes findet am heutigen Karsamstag die traditionelle Fleischweihe statt. Schinken, Eier, Kren und Kräuter werden gesegnet, gefolgt von der „Halleluja-Jause“. Österliches Brauchtum hat nicht immer, aber sehr oft mit dem Glauben an die Auferstehung, den Sieg des Lebens über den Tod zu tun. Es ist die Quintessenz des höchsten christlichen Festes.

Wenn Politiker wie zuletzt Sepp Schellhorn in der ORF-„Pressestunde“ Palmesel verteilen und sich als „Osterfanatiker“ bekennen, wirkt das vielleicht für viele wie aus der Zeit gefallen. Mir hat es imponiert. Brauchtumspflege und damit verbunden das Bekenntnis zum Glauben werden in einer zunehmend islamischen bzw. konfessionslosen Gesellschaft für das kulturelle Selbstverständnis immer wichtiger.

Einer Studie des „Vienna Institute of Demography“ zufolge wird die Zahl der Konfessionslosen in 30 Jahren auf 24 Prozent steigen, der Anteil der Muslime wird dann etwa 17 Prozent der österreichischen Bevölkerung ausmachen (im Moment 8,3). Dem römisch-katholischen und evangelischen Glauben fühlen sich derzeit noch 59 Prozent verbunden – 1951 waren es 95,2 Prozent. Der Trend ist eindeutig.

Lesen Sie auch:
Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten und Buchautorin.
„Krone“-Kommentar
Kopftuchverbot: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt?
06.03.2026

In der Klasse des Sohnes einer Freundin sind von 24 Kindern gerade einmal acht getauft. Es ist keine Brennpunktschule in Wien-Favoriten, sondern eine katholische Privatschule.

In diesem Sinne: Gesegnete Ostern!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
04.04.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Spritpreisbremse ist nach nur 24 Stunden verpufft
105.076 mal gelesen
Den Donnerstag nutzten die Österreicher, um den Tank nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse bis ...
Steiermark
Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina
91.082 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena 
Salzburg
Auf dieses Material fährt Kristoffersen jetzt ab
88.633 mal gelesen
Frisch aus dem Shop: Der Wahl-Salzburger mit seinem italienischen Gravelbike.
Innenpolitik
Spritpreise: Marterbauer will Übergewinnsteuer
1611 mal kommentiert
Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1358 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
1307 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Mehr Österreich
WERBUNG
Fenster aus Bio attributed PVC aus Ö im Vormarsch
So geht es weiter
Perfekter Ostersonntag und am Abend schon Gewitter
Heli kreiste
Räuber bedrohte Frau mit Messer, wollte Tasche
Tausende Euro Schaden
Tirol: Diebe stahlen Bike von Politiker aus Garage
Arzt aus OÖ half
Mutter sah nach einer Operation erstmals ihr Kind
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf