Feuerwehr barg Verletzten mittels Korbtrage

Personenrettung lautete die Einsatzmeldung für die Hauptfeuerwache Villach und die FF Fellach am Donnerstag um 11.45 Uhr. Im Villacher Stadtteil Heiligengeist war es zu einem Forstunfall gekommen.
Laut der Erstmeldung der Rettungsleitstelle Kärnten hatte sich im Waldgebiet am Dobratsch ein Forstunfall ereignet. Als die Feuerwehren eintrafen, wurde der Patient bereits durch das Rote Kreuz und den Notarzt des ARA-Flugrettungsteams versorgt.
„Nachdem der Mann medizinisch erstversorgt worden war, konnte der Verletzte schonend mittels Korbtrage durch die Feuerwehr rund 500 Meter durch bewaldetes Gelände zum Rettungswagen, welcher an einem Forstweg abgestellt war, getragen werden“, berichtet Martin Regenfelder, Kommandant-Stellvertreter der Hauptfeuerwache Villach.
Im Rettungswagen wurde der Verletzte zum Helikopter gebracht, dann ins LKH Villach geflogen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht klar.
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