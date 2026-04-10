Diese WM wird mehr als nur ein teurer Spaß

Natürlich geht es bei der WM 2026 auch in Nordamerika hauptsächlich um Anerkennung, Ruhm, Ehre und den Pokal! Der finanzielle Aspekt ist aber mehr als bei den vergangenen Turnieren ein Thema. Bei Österreichs Team herrscht auch bei den Prämienverhandlungen Harmonie. Die Fans können sich aber über die Preise nur noch wundern...
Dass sich an den Spielorten die Hotel- und Öffi-Preise vervielfachten, sorgt für Kopfschütteln. Der Ticket-Wahnsinn fällt eher in die Kategorie Klapsmühle. Der schottische Daily Record fand jetzt ein online-Angebot für ein Final-Ticket um fast 9 Millionen Euro. Wohl nur ein absurder Scherz.
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