„Katze“ teilt Schock-Foto nach Beauty-Behandlung

Ach du meine Güte, wie schaut Daniela Katzenberger denn aus? Das dachten sich wohl viele Fans beim Klick in die Instagram-Storys der TV-Blondine. Dort teilte diese nämlich ein ziemlich schockierendes Foto, das sie nach einer Beauty-Behandlung zeigt.
„Muddi hat sich ‘ne kleine Laser-Session gegönnt“, schrieb Daniela Katzenberger aktuell in ihrer Instagram-Story. Doch das Foto, das die beliebte TV-Blondine mit ihren Fans teilte, war ein ziemlicher Schocker!
Denn das Gesicht der 39-Jährigen ist auf der Aufnahme, die oben im Video zu sehen ist, stark gerötet, mit kleinen Pusteln überzogen und wirkt wie verbrannt.
„Wie ‘ne frische Portion Carpaccio“
Ein unschöner und (hoffentlich) nur zeitlich begrenzter Nebeneffekt der Laser-Behandlung, der die „Katze“ allerdings zu Scherzen animiert. „Sehe aus, wie ‘ne frische Portion Carpaccio“, witzelte sie weiter. Und fügte abschließend lapidar hinzu: „Man gönnt sich ja sonst nix.“
Mittlerweile ist das Bild in Katzenbergers Instagram-Story wieder abgelaufen. Ob die Nachwehen der Laser-Behandlung schon wieder verschwunden sind, oder nicht, das verriet sie allerdings noch nicht.
Tatsächlich können intensive Laserbehandlungen schon mal deutliche Rötungen und Schwellungen auslösen. Gleichzeitig soll dieses Beauty-Treatment die Haut aber nach der Heilungszeit deutlich verbessern.
Ließ sich „Migräne-Möpse“ entfernen
Daniela Katzenberger hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie für ihre Schönheit auch mal leidet. Erst kürzlich machte die Reality-TV-Darstellerin ihrem Leiden allerdings ein Ende – jedenfalls wenn es ums Thema XXL-Dekolleté geht.
Denn wie sie ihren Fans Ende des Jahres verriet, hatte sie sich erneut unters Messer gelegt. Dieses Mal jedoch, um sich ihre viel großen Implantate entfernen zu lassen. „Bye Bye, Migräne-Möpse“, schrieb die „Katze“ später auf Instagram und zeigte stolz ihre neuen, deutlich geschrumpften Kurven.
