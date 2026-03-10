„Katze“ teilt Schock-Foto nach Beauty-Behandlung

Denn wie sie ihren Fans Ende des Jahres verriet, hatte sie sich erneut unters Messer gelegt. Dieses Mal jedoch, um sich ihre viel großen Implantate entfernen zu lassen. „Bye Bye, Migräne-Möpse“, schrieb die „Katze“ später auf Instagram und zeigte stolz ihre neuen, deutlich geschrumpften Kurven.