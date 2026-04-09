Meiste Touristen in Salzburg sind aus Österreich

Österreicher, Deutsche und US-Amerikaner führen die Touristenströme in Salzburg an. Zu diesem Ergebnis kommt die Tourismus Salzburg GmbH (TSG) in ihrer Jahresbilanz. Zudem hat es sowohl bei den Ankünften als auch bei den Nächtigungen einen Anstieg gegeben.
Mit 1,84 Millionen Ankünften und 3,3 Millionen Nächtigungen hat es in der Stadt Salzburg im vergangenen Jahr einen deutlichen Anstieg beim Tourismus gegeben. Bei den Ankünften bedeutet das ein Plus von 4 Prozent, bei den Nächtigungen von 4,8 Prozent. Den Großteil der Nächtigungen machten mit 22 Prozent Gäste aus Österreich aus (727.220), dicht gefolgt von Deutschland mit 689.660 (- 0,5 Prozent) und den USA auf Rang drei mit 324.721 (+ 12,9 Prozent).
„Beim Freizeit- und Kongresstourismus sind wir in Österreich auf dem zweiten Platz“, sagt Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger. „Das zeigt auch, wie wichtig der Tourismus für die Wirtschaft und die Arbeitsplätze ist.“
Hoffnung auf mehr europäische Gäste
Für heuer hofft Heidi Strobl, Geschäftsführerin der Salzburg Tourismus GmbH (TSG), trotz des Krieges im Iran auf eine positive Entwicklung: „Wir hatten einige Stornierungen und das Buchungsverhalten ist momentan etwas träge, aber die Reisebranche ist extrem dynamisch.“ Sie hofft auf neue Chancen – und eventuell noch mehr europäische Gäste, die dann in Europa bleiben.
2026 sind im Jänner und Februar zum Vergleichszeitraum des Vorjahres sowohl die Ankünfte (215.827, bzw. Plus 6,8 Prozent) als auch die Nächtigungen (364.759, bzw. Plus 7,2 Prozent) angestiegen. Zahlen für den März liegen noch nicht vor.
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