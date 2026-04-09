Meiste Touristen in Salzburg sind aus Österreich

Mit 1,84 Millionen Ankünften und 3,3 Millionen Nächtigungen hat es in der Stadt Salzburg im vergangenen Jahr einen deutlichen Anstieg beim Tourismus gegeben. Bei den Ankünften bedeutet das ein Plus von 4 Prozent, bei den Nächtigungen von 4,8 Prozent. Den Großteil der Nächtigungen machten mit 22 Prozent Gäste aus Österreich aus (727.220), dicht gefolgt von Deutschland mit 689.660 (- 0,5 Prozent) und den USA auf Rang drei mit 324.721 (+ 12,9 Prozent).