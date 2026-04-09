Ungarns Jugend wählt vor allem die Opposition

Orbán, der bereits seit 16 Jahren Ministerpräsident ist, bemüht sich, die Jugend zu gewinnen. So hat er etwa die Einkommensteuer für unter 25-Jährige abgeschafft. Zudem subventioniert seine Regierung Immobilienkredite für Menschen, die zum ersten Mal Eigentum erwerben. Dennoch scheint der Regierungschef bei den Jungen nicht wirklich zu punkten. „Ich will nicht in einem Land leben, in dem Menschen die Fidesz-Partei wählen oder in der Mehrheit die Werte von Fidesz teilen“, sagte etwa die 18-jährige Tamara Pohly. Sie war Teil mehrerer Proteste von Studierenden, die seit Orbáns Wiederwahl im Jahr 2022 organisiert wurden.