Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Viele wandern aus

Ungarns Jugend wählt vor allem die Opposition

Außenpolitik
09.04.2026 12:29
Péter Magyar von der ungarischen Opposition hat laut Umfragen derzeit gute Karten.
Péter Magyar von der ungarischen Opposition hat laut Umfragen derzeit gute Karten.(Bild: AP/Denes Erdos)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am kommenden Sonntag wird in Ungarn das Parlament gewählt. Für Ministerpräsident Viktor Orbán sieht es laut aktuellen Umfragen nicht gut aus. Die meisten sehen die Partei von Herausforderer Péter Magyar vor Orbáns Fidesz-Partei. Eine der wichtigsten Gruppen, die die Opposition unterstützt, ist die Jugend.

0 Kommentare

Péter Magyar versprach im Wahlkampf unter anderem, dafür zu sorgen, von der EU eingefrorene Gelder wieder freizubekommen, um mehr in Bildung und bezahlbaren Wohnraum zu investieren. Das Geld hält die Europäische Union unter anderem wegen der aus ihrer Sicht vorangetriebenen Aushöhlung demokratischer Werte zurück. Ungarn gehört zu den ärmsten Ländern der EU. Es gibt zu wenig bezahlbaren Wohnraum, hinzu kommen Probleme mit Korruption und ein vergleichsweise schwaches Bildungssystem.

Orbán, der bereits seit 16 Jahren Ministerpräsident ist, bemüht sich, die Jugend zu gewinnen. So hat er etwa die Einkommensteuer für unter 25-Jährige abgeschafft. Zudem subventioniert seine Regierung Immobilienkredite für Menschen, die zum ersten Mal Eigentum erwerben. Dennoch scheint der Regierungschef bei den Jungen nicht wirklich zu punkten. „Ich will nicht in einem Land leben, in dem Menschen die Fidesz-Partei wählen oder in der Mehrheit die Werte von Fidesz teilen“, sagte etwa die 18-jährige Tamara Pohly. Sie war Teil mehrerer Proteste von Studierenden, die seit Orbáns Wiederwahl im Jahr 2022 organisiert wurden.

Lesen Sie auch:
Péter Magyar und seine Tisza-Partei liegen in vielen Fragen deutlich vor der Regierungspartei.
Umfrage-Knaller
Orbáns Rivale steuert auf Zweidrittelmerheit zu
08.04.2026
Rede in Budapest
„Wollt ihr Freiheit?“: Vance als Orbáns Wahlhelfer
07.04.2026

Fehlende Perspektiven
Pohly erwägt auszuwandern, sollte der Ministerpräsident erneut gewählt werden. Seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine, der das Land wirtschaftlich stark getroffen hat, ist die Zahl der Auswanderinnen und Auswanderer stark gestiegen. Darunter sind vor allem 20- bis 34-Jährige, die mit fehlenden Perspektiven argumentieren. „Unter jungen Menschen gilt die Fidesz als eine Gruppe mürrischer alter Männer, die korrupt und engstirnig sind“, sagte der 21-jährige Zsolt István Zöldi.

Doch es finden sich auch unter den jungen Menschen Unterstützerinnen und Unterstützer der Fidesz-Partei. Ungefähr acht Prozent der Personen zwischen 18 und 29 Jahren wollen laut Umfragen Orbáns Partei wählen. Gepunktet wird unter anderem mit traditionellen christlichen Werten, einer sehr migrationskritischen Politik, der Erfahrung des Regierungschefs und mit dessen Beziehungen zu anderen politischen Führern, wie etwa zu Russlands Machthaber Wladimir Putin. „Ein echter Ungar sollte nicht wegen einer bestimmten Regierung auswandern“, sagte der 18-jährige Gergő Farkasauf einer Kundgebung Orbáns.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
09.04.2026 12:29
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kanlaon wieder aktiv
Philippinen: Vulkan spuckt 1,2 km hohe Aschwolke
In Deutschland sind die Spritpreise zum ersten Mal seit fast zwei Wochen leicht gesunken. ...
Erstmals seit Wochen
Spritpreise in Deutschland sind leicht gesunken
„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch
Eine solche Aussicht hatten noch nicht viele Menschen in der Geschichte. 
Crew ist überwältigt
„Artemis II“ liefert jetzt atemberaubende Bilder
Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
137.264 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Österreich
Vierfache Mama hingerichtet, unter Gras verscharrt
125.810 mal gelesen
Die 38-Jährige wurde ermordet und unter Gras im eigenen Garten verscharrt.
Wirtschaft
Erstem Urlauber-Flughafen geht das Kerosin aus
95.561 mal gelesen
Krone Plus Logo
Eine Ryanair-Maschine im Anflug auf den italienischen Flughafen. Dort gibt es kein Kerosin mehr.
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
1635 mal kommentiert
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trump: Ohne Deal wird „ganze Zivilisation sterben“
1099 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran damit gedroht, dass die „ganze Zivilisation sterben“ ...
Gericht
Lugner will 8000 Euro von Notstandshilfebezieher
973 mal kommentiert
Baumeister-Witwe Simone Lugner fordert für Ehrenbeleidigung hohe Entschädigungen.
Mehr Außenpolitik
Neue Tonaufnahmen
Paris wirft Orbán wegen Kreml-Skandal „Verrat“ vor
Politologin im Talk
Orbán-System bröckelt: „Erste Risse zeigen sich“
Viele wandern aus
Ungarns Jugend wählt vor allem die Opposition
Budgetverhandlungen
Die Pensionisten bringen sich in Stellung
Befragung im Ausschuss
Kreutner: „Pilnacek war selbst Opfer des Systems“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf