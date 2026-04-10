„Ist für den Salzburger Fußball extrem positiv“

Freitagabend. Flutlicht. Topspiel. Mehr geht in der Regionalliga West in dieser Runde nicht. Der Tabellenzweite Seekirchen empfängt den punktgleichen Dritten Kuchl. „Es ist cool, dass es in der Phase der Saison ein Topspiel ist. Das hätten wir uns nicht erwartet“, sagt Seekirchen-Coach Mario Lapkalo. Es ist nicht „nur“ das Schlagerspiel der Runde, es geht auch darum, wer in Salzburg das beste Amateurteam ist. „Natürlich will man das sein. Aber Seekirchen ist unheimlich stark, ist nicht umsonst Zweiter“, betont Kuchls Trainer Thomas Hofer, dem aber auch wichtig zu erwähnen ist: „Für den Salzburger Fußball ist es extrem positiv, dass zwei Klubs in der Regionalliga vorne dabei sind.“