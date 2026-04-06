Trainer schlägt nach fünf Pleiten in Folge Alarm

Wie St. Johann hatte auch sein Team eine lange Reise nach Vorarlberg – in einer englischen Woche wie dieser ein zusätzlicher Aufwand. „Wir spielen fünf Monate nicht und dann fünfmal in 17 Tagen“, ärgerte sich Spica. Die Müdigkeit der Spieler spürte auch Seekirchen-Trainer Mario Lapkalo, der aber wenigstens über ein klares 5:1 in Schwaz jubeln konnte: „Absolut verdient. Ich hoffe, dass sich die Spieler wieder Selbstvertrauen angeeignet haben.“ Bischofshofen holte gegen Dornbirn ein torloses Unentschieden. „Zwei verlorene Punkte“, sagte Coach Sean Caldwell.