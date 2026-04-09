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Sanierungsvorschlag

„Wolf Immo KG“ schlittert in die Pleite

Vorarlberg
09.04.2026 12:30
Über einen Sanierungsplan wird im Juni am Landesgericht Feldkirch verhandelt.
Über einen Sanierungsplan wird im Juni am Landesgericht Feldkirch verhandelt.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Über das Vermögen der Dornbirner „Wolf Immo KG“ wurde am Donnerstag am Landesgericht Feldkirch das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Der persönlich haftenden Gesellschafter schlitterte bereits im März dieses Jahres in die Pleite und steht mit zwei Millionen in der Kreide

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Zum Sanierungsverwalter wurde der Dornbirner Rechtsanwalt Lukas Pfefferkorn bestellt. Gläubigerforderungen können bis zum 28. Mai 2026 (gerichtliche Anmeldefrist) über den KSV1870 angemeldet werden.

Sanierungsplan 
Der vom Schuldner eingebrachte Sanierungsplanvorschlag sieht eine Zahlung von 20 Prozent vor – zahlbar binnen zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans. Die Finanzierung soll durch den Verkauf von Liegenschaften erfolgen. Über diesen Vorschlag wird am 25. Juni am Landesgericht in Feldkirch verhandelt und abgestimmt. 

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