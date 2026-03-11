Pleitegeier kreist über Dachdecker-Betrieb

Nicht rosig steht es um den Dachdeckerbetrieb von Helmut Otto Wolf in Dornbirn, der auch Wohnungen vermietet. Das Sanierungsverfahren wurde am Mittwoch ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Feldkirch eröffnet. Die Höhe der Verbindlichkeiten beläuft sich auf 2.000.000 Euro.