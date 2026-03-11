Pleitegeier kreist über Dachdecker-Betrieb

Über das Vermögen von Dachdecker Helmut Otto Wolf in Dornbirn (Vorarlberg) wurde das Sanierungsverfahren eröffnet. Der Betrieb steht mit zwei Millionen Euro in der Kreide.
Nicht rosig steht es um den Dachdeckerbetrieb von Helmut Otto Wolf in Dornbirn, der auch Wohnungen vermietet. Das Sanierungsverfahren wurde am Mittwoch ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Feldkirch eröffnet. Die Höhe der Verbindlichkeiten beläuft sich auf 2.000.000 Euro.
Warum das Unternehmen derart in die Miesen geriet, ist dem KSV1870 bislang nicht bekannt. Zum Masseverwalter wurde Lukas Pfefferkorn in Dornbirn bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen noch bis 14. Mai anmelden.
Sanierungsplan
Der Schuldner bietet einen Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent an, zahlbar innerhalb von zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans. Finanziert werden soll der Plan mit Immobilien, die der Schuldner besitzt.
