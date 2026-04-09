Spritpreise in Deutschland sind leicht gesunken

Das sind die aktuellen Preise in Österreich

In Österreich liegen die Spritpreise noch unter den deutschen. Am Mittwoch betrug der österreichweite Median für einen Liter Diesel 2,199 Euro und für einen Liter Super 1,779 Euro. Die Zustimmung zu einer zweiwöchigen Waffenruhe im Nahen Osten wirkte sich zunächst nicht aus. Seit Mitte März dürfen die Spritpreise hierzulande am Montag, Mittwoch und Freitag angehoben werden. Zudem gilt seit 2. April die Spritpreisbremse, durch die die Treibstoffpreise um zehn Cent je Liter gedrückt werden sollen – und zwar durch Margenbegrenzungen und eine reduzierte Mineralölsteuer.