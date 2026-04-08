Spritpreise: Darüber diskutieren Union und SPD

Als Maßnahmen werden in Deutschland derzeit ein Tankrabatt, eine Reduktion der Kfz-Steuer, ein Tempolimit zum Spritsparen, autofreie Sonntage, eine Übergewinnsteuer auf Energiekonzerne, eine höhere Pendlerpauschale und ein Spritpreisdeckel diskutiert. Eine höhere Pendlerpauschale findet die SPD nicht zielführend, da sie den Bürgerinnen und Bürgern erst mit der Steuererklärung 2027 Entlastung bringe. Die SPD setzt sich vor allem für einen flexiblen Spritpreisdeckel nach Luxemburger Vorbild ein. In Luxemburg müssen sich Tankstellen an einen staatlich festgelegten Höchstpreis halten.