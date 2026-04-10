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„Krone“-Kommentar

Kernpunkt ist Israel – Hisbollah

Kolumnen
10.04.2026 05:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Kurt Seinitz
Von Kurt Seinitz
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Das biblische Wort Tohuwabohu ist nichts im Vergleich zu dem Durcheinander, das sich derzeit um den Iran-Krieg abspielt: Öffnung der Straße von Hormus, die keine Öffnung ist; Waffenstillstand, der zumindest in Israels Krieg gegen die Hisbollah keiner ist, Verhandlungsziele, die jede Seite anders darstellt.

Zum jüngsten Stolperstein wurde Israels Vorgehen im Libanon, nachdem dort die Hisbollah mutwillig in den Iran-Krieg eingestiegen war und Israels Norden mit Raketen beschossen hatte: Ist der Libanon Teil des Feuerpause-Deals Washington – Teheran oder nicht? Iran sagt Ja, USA und Israel sagen Nein.

Egal, jetzt ist der Libanon sogar der Kernpunkt durch den Paukenschlag Netanyahus. Israel hat genau am Tag der Verkündung des Waffenstillstands in einem Akt exzessiver Selbstverteidigung die verheerendsten Bombenangriffe geflogen. Warum? Netanyahu steht im Kreuzfeuer innenpolitischer Kritik, weil er Trumps Waffenstillstand zugestimmt hat, obwohl Israel seine Kriegsziele noch nicht erreicht hat, darunter absolutes Atom-Verbot für Iran.

So zeichnet sich ein Konflikt Netanyahu – Trump in der Frage ab, wann und wer den jüngsten Krieg für beendet erklären darf. Das viel beschworene (Zweck)-Bündnis gerät für beide in ein arges Dilemma.

Netanyahu muss aufpassen, dass er seine Ansprüche nicht überzieht. Selbst seine Maximalforderungen kann er im Iran nicht allein, sondern nur mit den USA erreichen.

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