Kernpunkt ist Israel – Hisbollah

Egal, jetzt ist der Libanon sogar der Kernpunkt durch den Paukenschlag Netanyahus. Israel hat genau am Tag der Verkündung des Waffenstillstands in einem Akt exzessiver Selbstverteidigung die verheerendsten Bombenangriffe geflogen. Warum? Netanyahu steht im Kreuzfeuer innenpolitischer Kritik, weil er Trumps Waffenstillstand zugestimmt hat, obwohl Israel seine Kriegsziele noch nicht erreicht hat, darunter absolutes Atom-Verbot für Iran.