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Achtjährige involviert

Unfall mit Enkelin: Oma musste notoperiert werden

Niederösterreich
30.05.2026 19:00
In die Höhe katapultiert wurde der Wagen der 71-Jährigen, die die achtjährige Enkelin mit an ...
In die Höhe katapultiert wurde der Wagen der 71-Jährigen, die die achtjährige Enkelin mit an Bord hatte.(Bild: FF Horn)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Ein Autoüberschlag mit Folgen: Nach einem schweren Unfall musste eine 71-jährige Großmutter notoperiert werden. Sie hatte einen Vorrang missachtet. Beim Crash in der Waldviertler Stadt Horn war auch ihre achtjährige Enkelin am Beifahrersitz mit dabei.

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Dramatische Szenen spielten sich in der Waldviertler Stadt Horn Donnerstagnachmittag ab: Eine 71-Jährige fuhr mit ihrem Auto und der achtjährigen Enkelin am Beifahrersitz in eine Kreuzung trotz Stoppschild ein.

Ein 45-jähriger Pkw-Lenker war da gerade aber auf der bevorrangten Straße unterwegs, konnte nicht mehr bremsen und krachte mit der Fahrzeugfront in die rechte hintere Fahrzeugtür. Das Auto der 71-Jährigen wurde hoch katapultiert und kam auf der Fahrerseite zum Liegen.

Die 71-Jährige musste aus dem Unfallwagen befreit werden.
Die 71-Jährige musste aus dem Unfallwagen befreit werden.(Bild: FF Horn)
Die Feuerwehr stellte das Unfallfahrzeug wieder auf die Räder und transportierte es ab.
Die Feuerwehr stellte das Unfallfahrzeug wieder auf die Räder und transportierte es ab.(Bild: FF Horn)

Oma im Krankenhaus notoperiert
Die Feuerwehr musste die Oma aus dem Auto bergen – sie wurde sofort ins Krankenhaus Horn gebracht, wo sie wegen eines Milzrisses notoperiert werden musste. Die achtjährige Beifahrerin und der andere Autolenker blieben unverletzt.

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