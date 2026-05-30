Unfall mit Enkelin: Oma musste notoperiert werden

Ein Autoüberschlag mit Folgen: Nach einem schweren Unfall musste eine 71-jährige Großmutter notoperiert werden. Sie hatte einen Vorrang missachtet. Beim Crash in der Waldviertler Stadt Horn war auch ihre achtjährige Enkelin am Beifahrersitz mit dabei.
Dramatische Szenen spielten sich in der Waldviertler Stadt Horn Donnerstagnachmittag ab: Eine 71-Jährige fuhr mit ihrem Auto und der achtjährigen Enkelin am Beifahrersitz in eine Kreuzung trotz Stoppschild ein.
Ein 45-jähriger Pkw-Lenker war da gerade aber auf der bevorrangten Straße unterwegs, konnte nicht mehr bremsen und krachte mit der Fahrzeugfront in die rechte hintere Fahrzeugtür. Das Auto der 71-Jährigen wurde hoch katapultiert und kam auf der Fahrerseite zum Liegen.
Oma im Krankenhaus notoperiert
Die Feuerwehr musste die Oma aus dem Auto bergen – sie wurde sofort ins Krankenhaus Horn gebracht, wo sie wegen eines Milzrisses notoperiert werden musste. Die achtjährige Beifahrerin und der andere Autolenker blieben unverletzt.
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