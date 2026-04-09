Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Will meist hoch hinaus

Dieses Bärchen ist der Neuzugang im Zoo Schönbrunn

Wien
09.04.2026 09:55
Porträt von krone.at
Von krone.at

Rot-schwarz-weißer Neuzugang im Wiener Zoo Schönbrunn: Zumeist hoch in den Baumwipfeln zu finden ist das neue Weibchen bei den Roten Pandas und macht es damit seinem potenziellen künftigen Partner gleich. Die Hoffnung auf Nachwuchs in der Zukunft ist jedenfalls groß.

0 Kommentare

Eingezogen ist das neun Monate alte Weibchen Ende März. Es stammt aus dem Parco Faunistico La Torbiera in Italien. „Das Rote Panda-Weibchen machte von Anfang an einen entspannten Eindruck. Nach seiner Ankunft hat es sich rasch eingelebt und schon bald Bambus gefressen. Das Zusammenleben mit unserem Männchen wirkt sehr harmonisch. Wir hoffen nun natürlich, dass die beiden künftig für Nachwuchs sorgen werden“, so Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck.

Tiere sind stark gefährdet
„Das Männchen und das Weibchen sind einfach zu unterscheiden, das Weibchen hat eine deutlich hellere Gesichtszeichnung. Rote Pandas gelten leider als stark gefährdet. Besonders die Abholzung von Wäldern und Wilderei sind für den Rückgang dieser Tierart verantwortlich“, erläutert Rupert Kainradl, MSc., zuständiger Kurator im Tiergarten.

„Rote Pandas sind ausgezeichnete Kletterer. Ihre scharfen Krallen und behaarten Sohlen geben den Tieren sicheren Halt, während der buschige Schwanz ihnen dabei hilft, das Gleichgewicht zu halten“, so Direktor Hering-Hagenbeck.

(Bild: DANIEL ZUPANC)
(Bild: DANIEL ZUPANC)
(Bild: DANIEL ZUPANC)
(Bild: DANIEL ZUPANC)
(Bild: DANIEL ZUPANC)
(Bild: DANIEL ZUPANC)

Mit dem Großen Panda sind Rote Pandas trotz ihres Namens nicht näher verwandt. Sie bilden ihre eigene Familie: die Katzenbären. Näher sind Rote Pandas etwa mit den Waschbären oder den Nasenbären verwandt, die wiederum zur Familie der Kleinbären gehören.

Dichtes Fell für ein Leben im Himalaya
Rote Pandas bewohnen Gebirgs- und Bambuswälder im östlichen Himalaya und im Südwesten Chinas. Dort herrschen teils eisige Temperaturen. Rote Pandas sind mit ihrem dichten Fell jedoch bestens an kühles Wetter angepasst. Die Tiere kommen daher auch mit dem derzeitig wechselhaften Frühlingswetter in Wien sehr gut zurecht. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
09.04.2026 09:55
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
4° / 15°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
3° / 15°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
3° / 14°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
2° / 14°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
2° / 15°
Symbol heiter

krone.tv

„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch
Eine solche Aussicht hatten noch nicht viele Menschen in der Geschichte. 
Crew ist überwältigt
„Artemis II“ liefert jetzt atemberaubende Bilder
Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
137.903 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
135.595 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Österreich
Vierfache Mama hingerichtet, unter Gras verscharrt
125.022 mal gelesen
Die 38-Jährige wurde ermordet und unter Gras im eigenen Garten verscharrt.
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
1630 mal kommentiert
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trump: Ohne Deal wird „ganze Zivilisation sterben“
1098 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran damit gedroht, dass die „ganze Zivilisation sterben“ ...
Gericht
Lugner will 8000 Euro von Notstandshilfebezieher
969 mal kommentiert
Baumeister-Witwe Simone Lugner fordert für Ehrenbeleidigung hohe Entschädigungen.
Mehr Wien
Will meist hoch hinaus
Dieses Bärchen ist der Neuzugang im Zoo Schönbrunn
Das sagen die Experten
Droht jetzt noch einmal Schneechaos in Wien?
Nachwuchssponsoring
„Finanzfuchs“ steigt bei Schönbrunn-Turnier ein
Josefstadt-Abschied
Sandra Cervik: „Ich habe meinen Frieden gemacht!“
Sie forderte 8000 Euro
Heftige Diskussion um Entschädigung für Lugner
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf