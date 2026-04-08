Biker (57) bricht sich bei Unfall beide Unterarme

Ein 57 Jahre alter Motorradlenker zog sich am Dienstagnachmittag in Bregenz bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwere Verletzungen zu. Der 77-jährige Autofahrer blieb unversehrt.
Zugetragen hat sich der Vorfall laut Informationen der Polizei am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr im Kreuzungsbereich der Landstraße mit der Arlbergstraße. Ein 77-jähriger Pkw-Lenker war auf der Landstraße unterwegs und beabsichtigte, nach links in Richtung Lauterach abzubiegen.
Zur selben Zeit näherte sich ein 57-jähriger Biker auf der Arlbergstraße aus Lauterach kommend. In der Kreuzung kam es schließlich zur Kollision der beiden Fahrzeuge.
Durch die Wucht des Aufpralls kam der Motorradfahrer zu Sturz. Er erlitt nach ersten Erkenntnissen Brüche an beiden Unterarmen. Der Lenker des Autos kam mit dem Schrecken davon. An dem Pkw und dem Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.
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