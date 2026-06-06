Nach Streit Duell vereinbart: Mann angeschossen

Streitschlichtung „wie echte Männer“

„Wir machen uns das wie echte Männer aus“, sollen die Kontrahenten in der SB-Gastronomie vereinbart haben. Wie bei einem Duell in längst vergangenen Zeiten, in denen es um die Frage der Ehre gegangen ist, scheinen sich die unnachgiebigen Gegner in Pinkafeld samt Gefolge gegenübergestanden zu sein.