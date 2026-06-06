Nach Streit Duell vereinbart: Mann angeschossen

Nach einem Streit in einer Selbstbedienungsgastronomie im burgenländischen Bezirk Oberwart trafen sich die Gegner später mit Gefolge zu einem „Duell“ – doch bei der Prügelei fiel ein Schuss.
Die dramatischen Szenen spielten sich zu Fronleichnam ab. Ersten Angaben zufolge dürfte bereits zuvor ein 28-jähriger Russe, das Schussopfer, und ein mutmaßlicher Kosovare in einer 24-Stunden-Pizzeria in Oberwart aneinandergeraten sein.
Streitschlichtung „wie echte Männer“
„Wir machen uns das wie echte Männer aus“, sollen die Kontrahenten in der SB-Gastronomie vereinbart haben. Wie bei einem Duell in längst vergangenen Zeiten, in denen es um die Frage der Ehre gegangen ist, scheinen sich die unnachgiebigen Gegner in Pinkafeld samt Gefolge gegenübergestanden zu sein.
Der Schauplatz der Fehde soll nahe dem Wasserreservoir der Stadt gewesen sein. Der Konflikt eskalierte gegen 18 Uhr, es kam zu einem wilden Handgemenge. Mitten in der Prügelei fiel ein Schuss. Das Projektil traf den Russen in den Oberschenkel.
Kurz darauf schritt die Polizei ein, die per Notruf über den gefährlichen Zwischenfall alarmiert wurde. Der 28-Jährige musste in das Krankenhaus Oberwart gebracht und sofort medizinisch versorgt werden.
Voll im Gang sind die Ermittlungen des Landeskriminalamtes. „Noch liegen weder zum Motiv noch zur Waffe bestätigte Informationen auf dem Tisch. Die Erhebungen sind erst am Anfang.“
Schussopfer ist bereits in häuslicher Pflege
„Auch der genaue Verlauf der Auseinandersetzung und die Identitäten aller Beteiligten müssen überprüft werden“, heißt es dazu aus der Landespolizeidirektion. Feststeht, der Eklat ging relativ glimpflich aus. Der Russe hat die Schussverletzung ohne schwerwiegende Folgen überstanden und konnte die Klinik bereits verlassen.
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