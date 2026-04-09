Verlor Bewusstsein: Lkw-Lenker bei Unfall verletzt

Der Lkw-Fahrer aus Peru war kurz vor 7 Uhr früh am Mittwoch mit seinem Lkw (mit slowakischer Zulassung) und einem beladenen Sattelanhänger (mit italienischem Kennzeichen) auf der A9 Richtung Linz unterwegs. Laut Angaben des Lenkers und seines Beifahrers verlor der 37-Jährige kurz das Bewusstsein.