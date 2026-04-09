Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fahrzeug verrissen

Verlor Bewusstsein: Lkw-Lenker bei Unfall verletzt

Chronik
09.04.2026 08:08
Der Lkw-Fahrer musste vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht werden.
Der Lkw-Fahrer musste vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht werden.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Am Mittwochmorgen kam es in Graz-Umgebung zu einem Unfall, bei dem ein 37-Jähriger schwer verletzt wurde. Er prallte mit seinem Fahrzeug gegen eine Böschung.

0 Kommentare

Der Lkw-Fahrer aus Peru war kurz vor 7 Uhr früh am Mittwoch mit seinem Lkw (mit slowakischer Zulassung) und einem beladenen Sattelanhänger (mit italienischem Kennzeichen) auf der A9 Richtung Linz unterwegs. Laut Angaben des Lenkers und seines Beifahrers verlor der 37-Jährige kurz das Bewusstsein.

Leitschiene durchschlagen
Einen Auffahrunfall konnte er gerade noch verhindern, indem er das Fahrzeug verriss. Der Lkw durchschlug eine Leitschiene und prallte gegen eine Böschung. Beide Insassen wurden vom Roten Kreuz untersucht, der Beifahrer blieb unverletzt.

Der 37-Jährige musste ins LKH Graz eingeliefert werden. Bei den Bergungsmaßnahmen waren die Feuerwehren Lebring, Neudorf und Weitendorf sowie die Asfinag eingebunden. Die A9 musste im Unfallbereich nicht gesperrt werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Chronik
09.04.2026 08:08
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark
Wien 01. Innere Stadt
4° / 15°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
3° / 15°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
3° / 14°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
3° / 14°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
3° / 15°
Symbol heiter

krone.tv

„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch
Eine solche Aussicht hatten noch nicht viele Menschen in der Geschichte. 
Crew ist überwältigt
„Artemis II“ liefert jetzt atemberaubende Bilder
Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
137.612 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
135.360 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Österreich
Vierfache Mama hingerichtet, unter Gras verscharrt
124.707 mal gelesen
Die 38-Jährige wurde ermordet und unter Gras im eigenen Garten verscharrt.
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
1628 mal kommentiert
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trump: Ohne Deal wird „ganze Zivilisation sterben“
1098 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran damit gedroht, dass die „ganze Zivilisation sterben“ ...
Gericht
Lugner will 8000 Euro von Notstandshilfebezieher
965 mal kommentiert
Baumeister-Witwe Simone Lugner fordert für Ehrenbeleidigung hohe Entschädigungen.
Mehr Chronik
Fahrzeug verrissen
Verlor Bewusstsein: Lkw-Lenker bei Unfall verletzt
Wegen Assistenzhund
Flughafen Graz: Kein Taxi nahm blindes Ehepaar mit
Tragischer Unfall
Radfahrer (77) nach Kollision mit Pkw verstorben
Nicht ansprechbar
Junger Lenker schwer verletzt aus Wald gerettet
Stadtgebiet evakuiert
Explosion bei Baustelle: Druckwelle verletzte Frau
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf