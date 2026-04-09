Verlor Bewusstsein: Lkw-Lenker bei Unfall verletzt

Am Mittwochmorgen kam es in Graz-Umgebung zu einem Unfall, bei dem ein 37-Jähriger schwer verletzt wurde. Er prallte mit seinem Fahrzeug gegen eine Böschung.
Der Lkw-Fahrer aus Peru war kurz vor 7 Uhr früh am Mittwoch mit seinem Lkw (mit slowakischer Zulassung) und einem beladenen Sattelanhänger (mit italienischem Kennzeichen) auf der A9 Richtung Linz unterwegs. Laut Angaben des Lenkers und seines Beifahrers verlor der 37-Jährige kurz das Bewusstsein.
Leitschiene durchschlagen
Einen Auffahrunfall konnte er gerade noch verhindern, indem er das Fahrzeug verriss. Der Lkw durchschlug eine Leitschiene und prallte gegen eine Böschung. Beide Insassen wurden vom Roten Kreuz untersucht, der Beifahrer blieb unverletzt.
Der 37-Jährige musste ins LKH Graz eingeliefert werden. Bei den Bergungsmaßnahmen waren die Feuerwehren Lebring, Neudorf und Weitendorf sowie die Asfinag eingebunden. Die A9 musste im Unfallbereich nicht gesperrt werden.
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