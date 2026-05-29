Unbekannter montierte Kennzeichen ab und flüchtete

Beide Unfallopfer und eine weitere Zeugin beobachteten laut der Polizei dann Folgendes: Der Lenker stieg aus seinem Auto, nahm beide Kennzeichen, warf sie in sein Fahrzeug, steig wieder ein – und raste davon.

Polizei sucht Zeugen

Jetzt sucht die Polizei dringend Zeugen. „Beim Fluchtfahrzeug soll es sich um einen grau bzw. silberfarbenen Audi, vermutlich der Modelle A3 oder A5, handeln“, heißt es. Das Fahrzeug dürfte im Frontbereich beschädigt sein. Außerdem wurde an der Unfallstelle die Abdeckung des linken Nebelscheinwerfers gefunden.