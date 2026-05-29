Unbekannter montierte Kennzeichen ab und flüchtete

Kurioser Unfall mit Fahrerflucht am Freitagnachmittag in Graz: Ein Unbekannter fuhr einem anderen Verkehrsteilnehmer hinten auf, montierte kurzerhand seine Kennzeichen ab und flüchtete – die Polizei sucht nun nach ihm. Eine 71-Jährige wurde leicht verletzt.
Im Nachmittagsverkehr auf der Straßganger Straße in Graz ereignete sich am Freitag ein kurioser Unfall. Eine 71 Jahre alte Grazerin fuhr dort im dichten Kolonnenverkehr Richtung Norden, als es plötzlich krachte: Ein Auto war mit Wucht in ihr Heck gefahren. Durch den Aufprall wurde ihr Auto in jenes eines 65-Jährigen vor ihr geschoben. Die 71-Jährige wurde leicht verletzt.
Beide Unfallopfer und eine weitere Zeugin beobachteten laut der Polizei dann Folgendes: Der Lenker stieg aus seinem Auto, nahm beide Kennzeichen, warf sie in sein Fahrzeug, steig wieder ein – und raste davon.
Polizei sucht Zeugen
Jetzt sucht die Polizei dringend Zeugen. „Beim Fluchtfahrzeug soll es sich um einen grau bzw. silberfarbenen Audi, vermutlich der Modelle A3 oder A5, handeln“, heißt es. Das Fahrzeug dürfte im Frontbereich beschädigt sein. Außerdem wurde an der Unfallstelle die Abdeckung des linken Nebelscheinwerfers gefunden.
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