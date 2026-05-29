Zug erfasst Transporter: 59-Jähriger verletzt

Am Freitagvormittag hat in Laßnitzhöhe ein Regionalzug einen Pkw erfasst. Der 59-jährige Lenker wurde nur leicht verletzt, auch den Zuginsassen geht es gut.
Kurz nach halb 9 Uhr am Morgen fuhr ein 59-jähriger Arbeiter mit einem kleinen Transporter auf der Gemeindestraße in Laßnitzhöhe Richtung Rastbühel. Bei einer Eisenbahnkreuzung dürfte der Mann das Rotlicht übersehen haben – wohl aufgrund der Sonneneinstrahlung, wie die Polizei schreibt. Er kollidierte mit einer S-Bahn.
Der Zug erfasste das Fahrzeug im vorderen Bereich und schleuderte es zwei Meter auf die Seite. Zum Glück erlitt der Mann aber nur leichte Verletzungen. Er wurde ins LKH Graz eingeliefert. Die Menschen im Zug blieben unverletzt, das Treibfahrzeug musste abgeschleppt werden.
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