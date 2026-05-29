Zug erfasst Transporter: 59-Jähriger verletzt

Kurz nach halb 9 Uhr am Morgen fuhr ein 59-jähriger Arbeiter mit einem kleinen Transporter auf der Gemeindestraße in Laßnitzhöhe Richtung Rastbühel. Bei einer Eisenbahnkreuzung dürfte der Mann das Rotlicht übersehen haben – wohl aufgrund der Sonneneinstrahlung, wie die Polizei schreibt. Er kollidierte mit einer S-Bahn.