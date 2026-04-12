Kindergartenkinder erkunden die Hohen Tauern

Naturschutz beginnt schon in den Kinderschuhen – deswegen gibt es den Kindergartenmonat im BIOS Nationalparkzentrum Mallnitz. Heuer waren 750 Kinder aus unterschiedlichen Einrichtungen in den Hohen Tauern, um mehr über Natur, Flora und Fauna zu erfahren.
Begleitet vom Nationalpark-Maskottchen Bärbl Bartgeier durften die Kindergartenkinder eine spannende Reise durch die Hohen Tauern antreten. Spielerisch erkundeten sie dabei den hochalpinen Lebensraum des Bartgeiers, dessen Besonderheiten und die Rolle im Ökosystem. Mit interaktiven Elementen, kindgerechten Geschichten und viel Raum für eigenes Erleben wird bereits im Vorschulalter Begeisterung für Natur und Umwelt geweckt und ein nachhaltiges Naturverständnis gefördert. Das Programm findet in Kooperation mit der ÖBB statt.
„Wenn Kinder Natur mit allen Sinnen erleben, entsteht eine Verbindung, die weit über den Moment hinauswirkt. Der Kindergartenmonat schafft genau diese frühen Naturerfahrungen und legt damit einen wichtigen Grundstein für Verständnis, Verantwortung und einen respektvollen Umgang mit unserer Umwelt“, freut sich Nationalparkdirektorin Barbara Pucker.
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