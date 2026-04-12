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Kindergartenkinder erkunden die Hohen Tauern

Kärnten
12.04.2026 22:00
Kindergartenkinder aus Obervellach gestalten gemeinsam einen Bartgeierhorst und tauchen dabei ...
Kindergartenkinder aus Obervellach gestalten gemeinsam einen Bartgeierhorst und tauchen dabei spielerisch in die faszinierende Lebenswelt eines der beeindruckendsten Vögel der Alpen ein.(Bild: Copyright NPHT_Justina Heinz)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Naturschutz beginnt schon in den Kinderschuhen – deswegen gibt es den Kindergartenmonat im BIOS Nationalparkzentrum Mallnitz. Heuer waren 750 Kinder aus unterschiedlichen Einrichtungen in den Hohen Tauern, um mehr über Natur, Flora und Fauna zu erfahren.

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Begleitet vom Nationalpark-Maskottchen Bärbl Bartgeier durften die Kindergartenkinder eine spannende Reise durch die Hohen Tauern antreten. Spielerisch erkundeten sie dabei den hochalpinen Lebensraum des Bartgeiers, dessen Besonderheiten und die Rolle im Ökosystem. Mit interaktiven Elementen, kindgerechten Geschichten und viel Raum für eigenes Erleben wird bereits im Vorschulalter Begeisterung für Natur und Umwelt geweckt und ein nachhaltiges Naturverständnis gefördert. Das Programm findet in Kooperation mit der ÖBB statt.

Bärbel Bartgeier an der Seite von Nationalparkdirektorin Barbara Pucker zum Auftakt des ...
Bärbel Bartgeier an der Seite von Nationalparkdirektorin Barbara Pucker zum Auftakt des Kindergartenmonats im BIOS Nationalparkzentrum.(Bild: Copyright Gabriela Golger Oberwinkler)
Kindergartenkinder aus Mallnitz machten sich gemeinsam mit Bärbl Bartgeier auf eine spannende ...
Kindergartenkinder aus Mallnitz machten sich gemeinsam mit Bärbl Bartgeier auf eine spannende Entdeckungsreise durch die alpine Tierwelt.(Bild: Copyright NPHT_Justina Heinz)

„Wenn Kinder Natur mit allen Sinnen erleben, entsteht eine Verbindung, die weit über den Moment hinauswirkt. Der Kindergartenmonat schafft genau diese frühen Naturerfahrungen und legt damit einen wichtigen Grundstein für Verständnis, Verantwortung und einen respektvollen Umgang mit unserer Umwelt“, freut sich Nationalparkdirektorin Barbara Pucker.

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