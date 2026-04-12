Kindergartenkinder erkunden die Hohen Tauern

Begleitet vom Nationalpark-Maskottchen Bärbl Bartgeier durften die Kindergartenkinder eine spannende Reise durch die Hohen Tauern antreten. Spielerisch erkundeten sie dabei den hochalpinen Lebensraum des Bartgeiers, dessen Besonderheiten und die Rolle im Ökosystem. Mit interaktiven Elementen, kindgerechten Geschichten und viel Raum für eigenes Erleben wird bereits im Vorschulalter Begeisterung für Natur und Umwelt geweckt und ein nachhaltiges Naturverständnis gefördert. Das Programm findet in Kooperation mit der ÖBB statt.