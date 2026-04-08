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Ketamin führte zu Tod

Matthew Perrys Drogenlieferantin verurteilt

Society International
08.04.2026 23:00
Der US-Schauspieler Matthew Perry ist am 28. Oktober 2023 tot im Whirlpool seines Hauses in Los ...
Der US-Schauspieler Matthew Perry ist am 28. Oktober 2023 tot im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles gefunden worden.(Bild: APA/Evan Agostini/Invision/AP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Zusammenhang mit dem Tod von Schauspieler Matthew Perry ist dessen Drogenlieferantin zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Laut der Staatsanwaltschaft lieferte die Frau unter anderem die Dosis des Narkosemittels Ketamin, die im Oktober 2023 zum Tod Perrys führte.

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Die als „Ketamin-Königin“ bekannte Drogenlieferantin hatte im September 2025 in fünf Anklagepunkten auf schuldig plädiert. Sie war bereits 2024 festgenommen worden und saß seither in Untersuchungshaft. Neben der 42-Jährigen waren nach Perrys Tod auch zwei Ärzte, ein Assistent und ein Bekannter des „Friends“-Stars festgenommen worden. Einer der Ärzte erhielt im vorigen Dezember zweieinhalb Jahre Haft, sein Kollege wurde zu acht Monaten Hausarrest verurteilt. Die Strafen für die weiteren zwei Angeklagten stehen noch aus.

Matthew Perry war am 28. Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren tot im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles gefunden worden. Zuvor sprach der Schauspieler öffentlich über seinen Kampf gegen Drogen- und Alkoholabhängigkeit. Er hatte sich wegen Depressionen und Angstzuständen einer Ketamin-Therapie unter ärztlicher Aufsicht unterzogen. Zusätzlich soll er sich das Mittel aber auf dem Schwarzmarkt besorgt haben.

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Ketamin wird seit Jahrzehnten in der Medizin eingesetzt, zum Beispiel unter bestimmten Voraussetzungen bei Depressionen. Manche Partygängerinnen und Partygänger nutzen das Mittel auch als illegale Clubdroge.

Perry war mit der zwischen 1994 und 2004 in den USA produzierten TV-Serie „Friends“ über sechs junge Freundinnen und Freunde in New York an der Seite von Courteney Cox, Matt LeBlanc, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow und David Schwimmer weltweit berühmt geworden. 2021 gab es eine Sondersendung, für die alle noch einmal zusammenkamen. Der US-Schauspieler hatte unter anderem auch Rollen in „Beverly Hills, 90210“, „Scrubs – Die Anfänger“, „Keine halben Sachen“ und „Keine halben Sachen 2“.

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