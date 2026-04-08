Matthew Perrys Drogenlieferantin verurteilt

Die als „Ketamin-Königin“ bekannte Drogenlieferantin hatte im September 2025 in fünf Anklagepunkten auf schuldig plädiert. Sie war bereits 2024 festgenommen worden und saß seither in Untersuchungshaft. Neben der 42-Jährigen waren nach Perrys Tod auch zwei Ärzte, ein Assistent und ein Bekannter des „Friends“-Stars festgenommen worden. Einer der Ärzte erhielt im vorigen Dezember zweieinhalb Jahre Haft, sein Kollege wurde zu acht Monaten Hausarrest verurteilt. Die Strafen für die weiteren zwei Angeklagten stehen noch aus.