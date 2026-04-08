Drogenlenkerin mit 76 km/h zu viel durch Tunnel

Ordentlich eilig hatte es eine unter Drogen stehende Einheimische (22) am Mittwoch im Tiroler Bezirk Imst. Die junge Frau bretterte mit ihrem Pkw mit 156 km/h durch den Roppener Tunnel. Erlaubt gewesen wären dort lediglich 80 km/h. Am Ende des Tunnels wartete die Polizei.
Der Vorfall hat sich kurz nach 10.30 Uhr ereignet. „Eine Zivilstreife der Dienststelle Ischgl stellte im Roppener Tunnel einen Pkw mit stark überhöhter Geschwindigkeit fest“, heißt es von der Exekutive. Stark überhöht heißt in diesem Fall, dass die 22-Jährige bei erlaubten 80 km/h stolze 156 km/h auf dem Tacho stehen hatte.
Kurz nach dem Tunnel wurde die junge Frau angehalten.
„Schein“ futsch, Anzeige folgt
„Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest.“ Im Zuge einer polizeiärztlichen Untersuchung erhärtete sich dieser Verdacht. Ihren Führerschein ist die 22-Jährige nun los. Sie wird an die Bezirkshauptmannschaft Imst angezeigt.
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