Drogenlenkerin mit 76 km/h zu viel durch Tunnel

Der Vorfall hat sich kurz nach 10.30 Uhr ereignet. „Eine Zivilstreife der Dienststelle Ischgl stellte im Roppener Tunnel einen Pkw mit stark überhöhter Geschwindigkeit fest“, heißt es von der Exekutive. Stark überhöht heißt in diesem Fall, dass die 22-Jährige bei erlaubten 80 km/h stolze 156 km/h auf dem Tacho stehen hatte.