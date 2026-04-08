Irre! Frisiertes Moped bringt es auf über 130 km/h

In Stadt ins Polizeivisier geraten

Am Dienstag war eine Polizeistreife im Stadtgebiet von Innsbruck auf ein „zu schnelles“ Moped aufmerksam geworden, wie es vonseiten der Exekutive hieß. Auf wie viele Kilometer pro Stunde es das Zweirad tatsächlich bringt, konnte zu diesem Zeitpunkt noch keiner erahnen.