Irre! Frisiertes Moped bringt es auf über 130 km/h

Statt der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h brachte es das Moped eines 15-jährigen Tirolers auf rasante 134 Kilometer pro Stunde! Am Dienstag geriet die illegale „Rennmaschine“ ins Visier einer Polizeistreife. Bei der anschließenden Kontrolle dürften die Beamten wohl ihren eigenen Augen nicht getraut haben.
So schnell, wie dieses Moped „geht“, dürfte man in Österreich gar nirgends unterwegs sein – nicht einmal auf der Autobahn, wo bekanntlich maximal 130 km/h gelten ...
In Stadt ins Polizeivisier geraten
Am Dienstag war eine Polizeistreife im Stadtgebiet von Innsbruck auf ein „zu schnelles“ Moped aufmerksam geworden, wie es vonseiten der Exekutive hieß. Auf wie viele Kilometer pro Stunde es das Zweirad tatsächlich bringt, konnte zu diesem Zeitpunkt noch keiner erahnen.
Aufgrund der Umbauarbeiten am Moped wurde dieses mittels „Rolle“ überprüft.
Die Ermittler von der Polizei
Dreimal so schnell als erlaubt
Jedenfalls war der 15-jährige Einheimische mit seinem Gefährt schneller als die maximal erlaubten 45 km/h unterwegs. Nachdem die Beamten den rasanten Burschen aus dem Verkehr gezogen hatten, nahmen sie dessen Gefährt genauer unter die Lupe.
„Aufgrund der Umbauarbeiten am Moped wurde dieses mittels ,Rolle‘ überprüft. Dort wurde schließlich eine Geschwindigkeit von 134 km/h festgestellt“, schildern die Ermittler.
Das Kennzeichen und der Zulassungsschein wurden an Ort und Stelle abgenommen. Dem jungen Raser droht jetzt eine saftige Strafe.
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