Leichenfunde geklärt
Mann (62) gestand acht Frauenmorde auf Long Island
Ungefähr 16 Jahre nach ungeklärten Leichenfunden auf der New Yorker Insel Long Island ist der Fall zumindest zum Teil gelöst worden. Ein Architekt hat acht Frauenmorde gestanden. Der 62-Jährige hat die Frauen in den meisten Fällen entführt, gefoltert und anschließend getötet.
Die Morde ereigneten sich zwischen 1993 und 2010. Die sogenannten Gilgo-Beach-Morde sorgten in den USA ab dem Jahr 2010 landesweit für Aufsehen. Damals wurden an einer Schnellstraße nahe dem Strand an der Sandküste von Long Island die sterblichen Überreste von insgesamt elf Toten entdeckt. Dabei handelte es sich um neun Frauen, ein Mädchen und einen Mann. Die Frauen waren überwiegend als Sexarbeiterinnen tätig gewesen.
Mehr als zehn Jahre nach den Leichenfunden tappten die Ermittlerinnen und Ermittler immer noch im Dunkeln. Im Juli 2023 wurde schließlich der 62-jährige Verdächtige vor seinem Büro in Manhattan festgenommen. Die Polizei hatte herausgefunden, dass eines der Opfer in einem Fahrzeug gesehen wurde, das auf den Architekten zugelassen war. Der Mann bestritt zunächst jedoch alle Vorwürfe.
Ehefrau zum Zeitpunkt der Morde verreist
Schließlich wertete die Polizei aber umfassende Handydaten aus und führte neue DNA-Tests an den Leichen durch. Dabei wurden Haare, die bei den Todesopfern entdeckt worden waren, dem Architekten zugeordnet. Der zweifache Vater suchte im Internet zudem Hunderte Male nach den Ermittlungen und fragte, warum der Serienkiller auf Long Island nicht gefasst wurde.
Die Ermittlerinnen und Ermittler fanden auch heraus, dass die Ehefrau des Mannes stets verreist war, als sich die Morde ereigneten. Am Mittwoch bekannte sich der 62-Jährige nun vor Gericht schuldig, sieben Frauen entführt, gefoltert und getötet zu haben. Laut einem Bericht gestand er außerdem einen achten Mord, der ihm bisher nicht zur Last gelegt worden war. Damit sind noch drei der elf Mordfälle ungeklärt.
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