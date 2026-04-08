Mann (62) gestand acht Frauenmorde auf Long Island

Die Ermittlerinnen und Ermittler fanden auch heraus, dass die Ehefrau des Mannes stets verreist war, als sich die Morde ereigneten. Am Mittwoch bekannte sich der 62-Jährige nun vor Gericht schuldig, sieben Frauen entführt, gefoltert und getötet zu haben. Laut einem Bericht gestand er außerdem einen achten Mord, der ihm bisher nicht zur Last gelegt worden war. Damit sind noch drei der elf Mordfälle ungeklärt.