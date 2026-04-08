Wanderer verlor Schuh: Rettungsaktion im Schnee

Zwei junge Wanderer blieben Mittwochnachmittag in Bad Hofgastein in Salzburg am Weg zum Gamskarkogel hüfttief im Schnee stecken. Einer der beiden hatte gar seine Schuhe verloren. Die beiden Schweden (20 und 21) mussten schließlich per Heli in Sicherheit gebracht werden.
Zwei junge Schweden, im Alter von 20 und 21 Jahren, waren trotz noch immer hochwinterlichen Bedingungen am Berg am Mittwoch zu Fuß zum Gamskarkogel (2467 Meter) in Bad Hofgastein aufgebrochen. Die Schweden befanden sich auf der Sommerwanderroute Nr. 513 auf rund 2.000 Meter Seehöhe, als einer der beiden einen Notruf absetzte. „Sie steckten hüfttief im Schnee“, schildert Einsatzleiter Roman Brandstetter von der Bergrettung Bad Hofgastein.
Die beiden Urlauber dürften blindlinks einem GPS-Track gefolgt sein, vermutet der Bad Hofgasteiner Bergretter. Die Markierung des Wanderwegs oberhalb der Rastötzenalm (rund 1.730 Meter Seehöhe) war tief verschneit – auch der Steig deshalb nicht ersichtlich.
Hubschrauber nach Lawineneinsatz rasch vor Ort
Die schwedischen Wanderer waren lediglich mit Trailrunningschuhen ausgerüstet. Der junge Mann, der seine Schuhe im Schnee verloren hat, alarmierte mit seinem Handy schließlich gegen 15.30 Uhr die Einsatzkräfte. Allerdings konnte er danach nicht mehr erreicht werden, vermutlich war der Akku des Mobiltelefons leer.
Glücklicherweise befand sich der Polizeihubschrauber Libelle wegen eines Lawineneinsatzes in Sportgastein noch im Gasteinertal. Die Besatzung konnte die Rettungsaktion am Gamskarkogel mittels Taubergung abwickeln. Sechs Bergrettungskräfte der Ortsstelle Bad Hofgastein hielten sich in Bereitschaft.
Erst am Palmwochenende Anfang April und in der Osterwoche hat es in den Bergen im Gasteinertal immer wieder geschneit. Auf einer Seehöhe ab 1.800 Meter liegt noch sehr viel Schnee. In der Nähe des Einsatzortes sind mehrfach Lawinen abgegangen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.