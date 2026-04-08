Wanderer verlor Schuh: Rettungsaktion im Schnee

Zwei junge Schweden, im Alter von 20 und 21 Jahren, waren trotz noch immer hochwinterlichen Bedingungen am Berg am Mittwoch zu Fuß zum Gamskarkogel (2467 Meter) in Bad Hofgastein aufgebrochen. Die Schweden befanden sich auf der Sommerwanderroute Nr. 513 auf rund 2.000 Meter Seehöhe, als einer der beiden einen Notruf absetzte. „Sie steckten hüfttief im Schnee“, schildert Einsatzleiter Roman Brandstetter von der Bergrettung Bad Hofgastein.