Telefonbetrüger prellten Pongauer um hohe Summe

Zwei Salzburger fielen auf Telefonbetrüger herein. Die beiden Pongauer hofften auf großes Geld, mussten am Ende aber selbst tief in die Tasche greifen. Nach den Kriminellen wird gesucht.
Unbekannte Täter nahmen telefonisch Kontakt zu dem 57-jährigen Mann und einer 75-jährigen Frau aus Pongau auf. Die Kriminellen verleiteten die beiden zu einer Geldüberweisung.
Im weiteren Verlauf täuschten die Täter vor, auf einer vermeintlichen Trading-Plattform überdurchschnittliche Gewinne erzielt zu haben, und lockten die Opfer mit Ausschüttungen, wenn sie weitere Überweisungen tätigen.
Insgesamt entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.
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