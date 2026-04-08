Lawinenalarm bei Stausee – mehrere Verschüttete

Vier Hubschrauber vor Ort

Derzeit läuft die Suche nach dem Vermissten. Vor Ort befinden sich die Bergrettung Oetz, Sellraintal, Lawinenhund und die Hubschrauber „Martin 2“, „Christophorus 1“, „Christophorus 5“ sowie die „Libelle Tirol“. Nähere Details sind noch nicht bekannt.