Lawinenalarm bei Stausee – mehrere Verschüttete

In Tirol läuft derzeit ein Rettungseinsatz nach einem Lawinenalarm. Laut Leitstelle Tirol wurde eine Person teilverschüttet, ein Wintersportler ist noch abgängig. Hubschrauber, die Bergrettung und Lawinenhunde sind vor Ort.
Das Unglück ereignete sich erst am späten Nachmittag. Kurz vor 16 Uhr gab es Alarm. Im Bereich der Staumauer im Wintersportort Kühtai (Bezirk Imst) wurden mehrere Personen von Schneemassen erfasst.
Eine Person noch vermisst
Laut Leitstelle ist ein Teilverschütteter bereits verletzt geborgen, allerdings wird ein Sportler noch vermisst. Eine Person blieb beim Unglück unverletzt.
Vier Hubschrauber vor Ort
Derzeit läuft die Suche nach dem Vermissten. Vor Ort befinden sich die Bergrettung Oetz, Sellraintal, Lawinenhund und die Hubschrauber „Martin 2“, „Christophorus 1“, „Christophorus 5“ sowie die „Libelle Tirol“. Nähere Details sind noch nicht bekannt.
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