Snowboarder in nur 7 Minuten aus Lawine gerettet

Ausgelöst wurde die etwa 150 Meter breite und 200 Meter lange Lawine von zwei Snowboardfahrern in der Nähe der Eisenbahnerhütte auf einem Nordhang. Einer der beiden wurde komplett verschüttet. Sein Begleiter ortete ihn mit einem Lawinensuchgerät. Nach etwa sieben Minuten schaffte er es, den Kopf seines Kameraden freizuschaufeln.