Legendäres „Nach Kärnten“-Schild auf A2 gestohlen

Ortsschild war schon Politikum

Das Schild war nicht nur ein Wegweiser – es stand symbolisch für die Verbindung zwischen Wien und Kärnten. Das Schild ist Kult, weil es schon 350 Kilometer vor Kärnten den Weg weist – zuerst durch Niederösterreich, dann durch die Steiermark. Es wurde mehrfach zum Politikum, etwa in der Debatte um zweisprachige Ortsschilder in Kärnten, als das Schild 2006 einen zweisprachigen Zusatz erhielt.