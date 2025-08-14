Legendäres „Nach Kärnten“-Schild auf A2 gestohlen

Schon oft als das „schönste Schild Wiens“ gefeiert, wies es an der Südausfahrt (A2) bei der Auffahrt von der Triester Straße den Weg von Wien nach Kärnten – doch jetzt ist das Kultstück spurlos verschwunden.
Das bekannte „Nach Kärnten“-Schild an der Südausfahrt von Wien wurde gestohlen. Die ASFINAG bestätigte gegenüber „ORF Wien“ am Donnerstag, dass das Schild offenbar entwendet wurde.
Ortsschild war schon Politikum
Das Schild war nicht nur ein Wegweiser – es stand symbolisch für die Verbindung zwischen Wien und Kärnten. Das Schild ist Kult, weil es schon 350 Kilometer vor Kärnten den Weg weist – zuerst durch Niederösterreich, dann durch die Steiermark. Es wurde mehrfach zum Politikum, etwa in der Debatte um zweisprachige Ortsschilder in Kärnten, als das Schild 2006 einen zweisprachigen Zusatz erhielt.
Ersatzschild angekündigt
Die ASFINAG kündigte bereits an, den Diebstahl bei der Polizei anzuzeigen und das Schild „auf jeden Fall“ zu ersetzen. Zwar wurde das Kultstück in der Vergangenheit schon mehrfach beschädigt oder beschmiert, doch ein kompletter Diebstahl blieb bislang eine Seltenheit.
