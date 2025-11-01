Lawine reißt Alpinisten mit: Drei Tote in Südtirol

Suche nach Vermissten unterbrochen

Insgesamt wurden bei dem Unfall zwei Gruppen erfasst. Die erste Gruppe – bestehend aus drei Personen – überlebte das Unglück nicht. Bei einer weiteren vierköpfigen Gruppe wurden zwei Personen verletzt. Sie wurden geschockt ins Tal geflogen. Zwei Personen werden noch vermisst. Die Suche nach den Vermissten wurde am Samstag unterbrochen, am Sonntag soll die Suche auch mithilfe von Drohnen wiederaufgenommen werden.