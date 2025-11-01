Zwei Personen vermisst
Lawine reißt Alpinisten mit: Drei Tote in Südtirol
Ein Lawinenunglück hat sich Samstagnachmittag oberhalb von Sulden in Südtirol ereignet: Mehrere Wintersportler wurde im Ortlergebiet von einer Lawine erfasst und mitgerissen. Für drei von ihnen kam jede Hilfe zu spät – sie konnten nur noch tot geborgen werden. Zwei weitere Sportler werden noch vermisst.
Bei den Opfern, ein Mann und eine Frau im Alter von 30 Jahren und ein 50-Jähriger, handelt es sich laut der italienischen Nachrichtenagentur AGI um deutsche Alpinisten.
Suche nach Vermissten unterbrochen
Insgesamt wurden bei dem Unfall zwei Gruppen erfasst. Die erste Gruppe – bestehend aus drei Personen – überlebte das Unglück nicht. Bei einer weiteren vierköpfigen Gruppe wurden zwei Personen verletzt. Sie wurden geschockt ins Tal geflogen. Zwei Personen werden noch vermisst. Die Suche nach den Vermissten wurde am Samstag unterbrochen, am Sonntag soll die Suche auch mithilfe von Drohnen wiederaufgenommen werden.
Zwei Hubschrauber im Einsatz
Die Gruppen waren unterhalb der Vertainspitze im Ortlergebiet unterwegs gewesen, als sie von der Lawine überrascht wurden. Die Skialpinisten wollten die Nordwand des Gipfels erklimmen. Das Unglück ereignete sich in rund 3200 Metern Höhe. An der Bergung waren Freiwillige, Einsatzkräfte der Bergrettung und der Finanzpolizei in Schlanders sowie zwei Notarzthubschrauber beteiligt.
