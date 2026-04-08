Karin Bergmann – Keine Partei, keine Partie

„Salzburg Krone“-Chefredakteur Claus Pándi zur Bestellung der interimistischen Festspielintendantin Karin Bergmann.
Bei aller Begeisterung der Österreicher fürs Melodramatische: Die Salzburger Festspiele standen nicht vor ihrem Ende. Der künstlerische Leiter Markus Hinterhäuser geht zwar unfreiwillig, aber er hat ein feines Programm für die Saison hinterlassen und auch für 2027 vorausgeplant.
Nun übernimmt nach den Turbulenzen mit Karin Bergmann eine Frau interimistisch die Intendanz, die Hinterhäuser als Chefin für das Schauspiel wollte.
Dahinter mögen manche nun Ironie oder mehr vermuten. Dabei ist es nur eine folgerichtige Entscheidung von Karoline Edtstadler. Als Landeshauptfrau und Vorsitzende des Festspielkuratoriums trägt sie die Verantwortung für das Funktionieren eines Kunstbetriebs, der ein mit enormen Summen subventionierter wirtschaftlicher Faktor ist.
Für österreichische Verhältnisse ungewöhnlich
Man mag an der Personalentscheidung kritisieren, dass sie nicht originell ist. Für Karin Bergmann spricht, dass sie ein Vollprofi ist. Sie kann mit schwierigen Persönlichkeiten arbeiten, ist nervenstark und hat Erfahrung mit großen Häusern.
Für österreichische Verhältnisse besonders ungewöhnlich: Karin Bergmann gehört weder zu einer Partei noch zu einer Partie, man hört von keinen Verhaberungen und keinen Feindschaften. Sie gilt als immun gegen cäsarische Anwandlungen, wie das bei Männern in Machtpositionen vorkommen kann.
Karin Bergmann wurde auch nicht Intendantin, weil sie eine Frau ist. Sondern weil sie qualifiziert ist.
So etwas gibt es auch.
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