„Dass ich hier sitze, ist eine Ungeheuerlichkeit“

„Sehe mich als Brücken-Bauerin“

Neben der Verbesserung des Betriebsklimas obliegt Karin Bergmann ab jetzt aber vor allem auch eines – die künstlerische Leitung des Betriebs. Hinsichtlich ihrer künftigen Vorhaben auf der Bühne will sie sich noch nicht so recht in die Karten schauen lassen. Das Jahr 2027 sei inhaltlich bereits großteils fixiert, die Sparte Schauspiel ist noch offen. Diese wird Bergmann nach ihren Vorstellungen gestalten. Unterstützen wird sie dabei Miriam Lüttgemann. „Ich sehe mich für zwei Sommer als Brücken-Bauerin“. Eine Fortsetzung der Intendanz über 2028 hinaus schließe sie zum jetzigen Zeitpunkt aus.