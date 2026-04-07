Zwei Schwerverletzte bei Lawinenabgang in Tirol

Lawinenalarm am Dienstagnachmittag im Tiroler Kaunertal: Zwei Wintersportler sind im Bereich Weißkamm von Schneemassen verschüttet und schwer verletzt worden. Die beiden Männer wurden mit Notarzthubschraubern ins Krankenhaus geflogen.
Gegen 13.30 Uhr ging die Alarmmeldung via Leitstelle Tirol raus. „Lawine, Kaunertal, Weißkamm“, lautete der Einsatztext – Zusatz: alpines Gelände, zwei Verschüttete.
Drei Hubschrauber im Einsatz
Drei Hubschrauber wurden alarmiert – die Notarzthelikopter Martin 8 und Alpin 2 sowie der Polizeiheli Libelle Tirol. „Beim Eintreffen der ersten Crew waren die Verschütteten bereits befreit“, schilderte der Schichtleiter der Leitstelle Tirol auf „Krone“-Nachfrage.
Beim Eintreffen der ersten Crew waren die Verschütteten bereits befreit.
Leitstelle Tirol
Beide Wintersportler erlitten schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurden sie ins Krankenhaus nach Zams geflogen.
Zeugen fuhren zum Lawinenkegel ab
Der genaue Hergang ist derzeit noch unklar. Offenbar sollen aber mehrere Wintersportler in diesem Bereich unterwegs gewesen sein. Zumindest zwei Zeugen sollen gleich zum Lawinenkegel abgefahren sein und zu graben begonnen haben. Bei den Verletzten handelt es sich um Männer um die 50.
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