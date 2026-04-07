Zwei Schwerverletzte bei Lawinenabgang in Tirol

Zeugen fuhren zum Lawinenkegel ab

Der genaue Hergang ist derzeit noch unklar. Offenbar sollen aber mehrere Wintersportler in diesem Bereich unterwegs gewesen sein. Zumindest zwei Zeugen sollen gleich zum Lawinenkegel abgefahren sein und zu graben begonnen haben. Bei den Verletzten handelt es sich um Männer um die 50.