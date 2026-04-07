Nur heuer! Acht Lawinentote, viermal mehr Einsätze

Überlebenschancen sinken mit jeder Minute

Geht so eine Lawine ab, haben Verschüttete wenig Überlebenschancen. Reiter erklärt: „Das Wichtigste ist die Kameradenrettung. 90 Prozent der Verschütteten überleben, wenn sie innerhalb von zwölf Minuten befreit werden. Zwischen 30 und 60 Minuten liegt die Chance nur mehr bei 30 Prozent.“ Sei ein Opfer zur Gänze verschüttet, könne es sich kaum selbst befreien.