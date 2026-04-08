„Da ist halt ein Schlagloch auch kein Problem!“

Mit dem Wörthersee Gravel Race, das Sonntag (12. April) in Velden stattfindet, der achttägigen Genussradreise Velovista (26. April bis 3. Mai), Fuga 300 (19. bis 21. Juni), Kärnten Radmarathon (7. Juni) sowie Gravel Queens (28. bis 31. Mai) und Rosa 200 (26. und 27. Juni) setzt der Tourismus verstärkt auf Radevents und punktet damit bereits. Denn alleine das UCI Gravel Race sorgte laut Wörthersee-Regionstouristiker Peter Peschel im Vorjahr für 7500 Nächtigungen und 2,4 Millionen Euro Wertschöpfung.