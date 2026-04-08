411.400 Stau-Flüchtlinge im Winter zurückgewiesen

Forstwege und Langlaufloipen

Damit sei ein weiterer Meilenstein gegen den Ausweichverkehr gelungen, betont Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ): „Die Erfahrungen aus mittlerweile acht Jahren Fahrverboten auf dem niederrangigen Straßennetz in Tirol zeigen, dass viele Durchreisende aus Unwissenheit oft blindlings auf Gemeindestraßen, manchmal sogar Forstwegen oder Langlaufloipen landen. Werden erst gar keine Alternativrouten angezeigt, kann das in der Zukunft dazu beitragen, den Ausweichverkehr zu verringern und die Versorgungssicherheit in den Gemeinden sicherzustellen.“