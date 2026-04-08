411.400 Stau-Flüchtlinge im Winter zurückgewiesen

Einmal mehr setzte Tirol beim Urlauberverkehr auf Abfahrverbote. Mit dieser seit mehreren Jahren geltenden Maßnahme soll verhindert werden, dass Durchreisende im Falle eines Staus von der Autobahn oder von Hauptverkehrsrouten abfahren und das niederrangige Straßennetz verstopfen. Nun liegt die Bilanz für den abgelaufenen Winter vor.
Bis inklusive Ostermontag galten in den Bezirken Innsbruck-Stadt und Innsbruck-Land (Brennerverkehr), Imst, Kufstein, Reutte und Schwaz die Winterfahrverbote für den Ausweichverkehr. Seit Weihnachten seien insgesamt 411.400 Fahrzeuge zurück auf das hochrangige Straßennetz geleitet worden, die einem Stau ausweichen wollten, berichtete das Land.
Hauptbetroffen war einmal mehr der Bezirk Reutte mit der Transitroute am Fernpass. Dort versuchten über 173.400 Fahrzeuge, dem Stau zu entgehen.
„Halten an Maßnahmen fest“
„Die Bilanz des heurigen Winters zeigt deutlich, wie groß der Verkehrsdruck von Nord nach Süd und in Tirol ist. Wir halten an unseren strengen Maßnahmen gegen den Ausweichverkehr fest, mittlerweile folgen uns auch andere europäische Regionen. Wir setzen weiterhin auf strenge Kontrollen und passen die Maßnahmen wenn notwendig an“, so LH Anton Mattle (ÖVP).
IVS-Gesetz gibt neue Hoffnung
Eine Hoffnung auf Besserung setzt die schwarz-rote Landesregierung in das jüngst verabschiedete IVS-Gesetz. Mit dem Intelligente-Verkehrssysteme-Gesetz (IVS) werden Anbieter von Navigationssystemen verpflichtet, die Abfahrverbote anzuzeigen.
Forstwege und Langlaufloipen
Damit sei ein weiterer Meilenstein gegen den Ausweichverkehr gelungen, betont Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ): „Die Erfahrungen aus mittlerweile acht Jahren Fahrverboten auf dem niederrangigen Straßennetz in Tirol zeigen, dass viele Durchreisende aus Unwissenheit oft blindlings auf Gemeindestraßen, manchmal sogar Forstwegen oder Langlaufloipen landen. Werden erst gar keine Alternativrouten angezeigt, kann das in der Zukunft dazu beitragen, den Ausweichverkehr zu verringern und die Versorgungssicherheit in den Gemeinden sicherzustellen.“
Die Fahrverbote für den Ausweichverkehr während der Sommersaison werden bereits in wenigen Wochen in Kraft treten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.